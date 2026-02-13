  • Instagram
700 лв. сметка за ток получи актьорът Александър Сано
Актьорът и музикант Александър Сано е получил 700 лв. сметка за ток за месец януари. Той използва трибуната на социалните мрежи, за да се оплаче, че и неговото семейство не е пощадено от двойните сметки за електричество, които хората в цялата страна са получили в първия месец на новата 2026 г.

"От няколко дни гледам репортажи по телевизията за двойни сметки за ток, които абсолютно възмутително са получили хората в държавата. Току-що установявам, че и моето семейство не е подминато. Получихме сметка за ток 700 лв. за януари, а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода. Май някой плаче за бунт", заяви артистът.

