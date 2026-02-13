POLITICO: Западът се тревожи от избухването на Трета световна война, но отказва да увеличи военните разходи

Западните общества все повече се тревожат от възможността за глобален конфликт, като много хора в САЩ, Канада, Великобритания, Франция и Германия смятат, че избухването на Трета световна война е по-вероятно, отколкото не, през следващите пет години. Това показват резултатите от наскоро проведена анкета на POLITICO, реализирана между 6 и 9 февруари сред над 2 000 възрастни в страните участнички. Данните отбелязват рязко нарастване на усещането за глобална опасност в сравнение с март 2025 г., което отразява растящото безпокойство заради нестабилни съюзи и международни напрежения.

Въпреки широкото притеснение относно нарастващите заплахи, проучването показва нежелание сред западните избиратели да поемат разходите за увеличаване на военните бюджети. Докато принципно подкрепата за по-високи отбранителни разходи съществува, тя значително намалява, когато респондентите бъдат помолени да обмислят финансиране чрез по-високи данъци, заеми или съкращения в други услуги. Наблюдателите отбелязват, че това поставя европейските лидери в трудна ситуация: обществената тревога от война е висока, но има малка готовност за необходимите компромиси за укрепване на военната готовност.

Анкетата също така подчертава регионалните различия в усещането за риск. Във Великобритания 43% от анкетираните смятат, че нова световна война е вероятна или много вероятна до 2031 г., в сравнение с 30% през 2025 г. Почти половината от американците споделят това мнение, отбелязвайки увеличение спрямо 38% през предходната година. Германците остават сравнително по-малко обезпокоени от вероятността за глобален конфликт, докато избирателите в САЩ, Великобритания и Франция са по-убедени, че страните им могат да се окажат във война през следващите пет години. Ядрено оръжие предизвиква все по-голяма тревога, като поне един на трима респонденти в тези четири държави смята, че употребата му е вероятна или много вероятна при бъдещ конфликт.

Що се отнася до заплахите, Русия се смята за най-голямата опасност за Европа, докато канадците сочат САЩ като основен риск. Във Франция, Германия и Великобритания САЩ се посочват като втората най-голяма заплаха, надминавайки Китай според общественото мнение. Продължаващата война в Украйна, комбинирана с американските военни интервенции в Иран, Сирия, Венецуела и Африка по време на управлението на президента Доналд Тръмп, допринася за това повишено усещане за несигурност.

Анкетата разгледа и обществените нагласи към европейските отбранителни инициативи. Подкрепата за създаване на постоянна армия на ЕС под единно командване остава ниска, като едва 22% от германците и 17% от французите са „за“. Задължителната военна служба получава по-високо одобрение, особено в Германия и Франция, където около половината от възрастните я подкрепят. Общото заключение е, че населението се страхува от война, но се колебае да ангажира ресурси или да променя съществуващи структури за справяне с тази заплаха.

Резултатите подчертават напрежението пред НАТО и европейските лидери: обществената тревога от война нараства, но политическите и финансови ограничения ограничават възможностите за подготовка или сдържане на конфликти, създавайки трудни дебати на предстоящата конференция за сигурност в Мюнхен.