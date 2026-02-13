Депутати с остри реакции за случая „Петрохан“ ОБЗОР

Все още няма пълна яснота относно случая „Петрохан“, разследването продължава, а коментарите не спират.

В петък пред журналисти в парламента съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПГ на ПП-ДБ Ивайло Мирчев коментира:

Много хора се чудят защо се крие вътрешният министър, както и главният секретар на МВР по случая "Петрохан". Крият се, защото трябва да покажат една много интересна информация – тя е, че през 2025 г. въпросната група - НПО, която е била в хижата "Петрохан", тези шест човека, през април месец са имали съвместни тактически учения с полицейски подразделения от Монтана на полигон в град.

През май 2025 също са имали такива учения, съобщи Мирчев и добави, че през септември същата година полицията в Монтана е използвала дрон на тази организация.

През 2025 г. министър на вътрешните работи е Даниел Митов, отбеляза той. "Оказва се, че тази организация и полицията са работили тясно. Както разбрахме и с ДАНС са работили тясно и е имало вербувани хора", подчерта Мирчев.

Другият съпредседател на коалицията и народен представител от ПГ на ПП-ДБ Божидар Божанов от своя страна заяви, че именно затова искат цялата информация да бъде разсекретена и обвини мнозинството в парламента, че крие тази информация, защото има какво да крие.

"Ние нямаме какво да крием и искаме тази информация да бъде публична. Искаме да видим има ли съпричастност на ДАНС и да влезем в детайли, защото Деньо Денев като излезе и каже не е имало хора на ДАНС на място, той най-вероятно опровергава твърдението на оглед да са присъствали хора на ДАНС, но има много други начини – щатни сътрудници, нещатни сътрудници, оперативни работници, всякакви възможни институционални роли", каза той и бе категоричен, че трябва да бъде установена съпричастността на ДАНС, както и защо МВР не докладва за сигнала, подаден през 2022 г., какво е направено по този сигнал при Калин Стоянов в ГДБОП.

И продължи: "Ако е можело институциите да предотвратят това убийство, самоубийство на дете, е трябвало да го направят".

Коментар дойде и от лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов:

Има държавен чадър и над сектата от "Петрохан", и над групировката КУБ. Това заяви пред журналисти лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Има чадър над всякакви такива видове секти, организации. Ако няма държавен чадър над тази организация и над тази престъпна групировка КУБ, как може да съществуват? Очевидно е, че имат връзки с управляващите. Само ние ли го виждаме това", подчерта Костадинов.

По думите му ДАНС и прокуратурата са безполезни.

Как подобни организации ще съществуват, без да има чадър от държавата върху тях? Виждате, че ПП-ДБ обясняват, как нищо особено не се е случило. ПП-ДБ са тумор в българската политическа система, но пък са важен коалиционен партньор на ГЕРБ. Борисов неведнъж се е изказвал ласкаво за тях, особено за ДБ. И попитах, дали е имало известни политици, които са ходили в хижа "Петрохан". Отговорът е, че тече разследване. А дни по-късно Борислав Сандов и Васил Терзиев си признаха, че са ходили във вилата. Подозирам ПП-ДБ като организирана престъпна група, допълни Костадинов