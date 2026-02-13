Зеленски награди с орден олимпиеца с "каската на паметта"

Президентът на Украйна Володимир Зеленски награди скелетониста Владислав Гераскевич с орден "Свобода“. Съответният указ (№ 119/2026) бе публикуван на сайта на държавния глава в четвъртък, 12 февруари.

"За самоотверженото служене на украинския народ, гражданската смелост и патриотизъм в отстояването на идеалите за свобода и демократични ценности“, се посочва в указа на президента.

На 12 февруари Международният олимпийски комитет дисквалифицира украинския скелетонист Владислав Гераскевич точно преди началото на състезанията в италианския град Кортина д'Ампецо на XXV зимни олимпийски игри-2026.

Причината беше "каската на паметта“, на която са изобразени ликовете на украински спортисти, загинали в резултат на войната с Русия.