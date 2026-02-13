ДБ обмисля временна комисия за "Петрохан"

"Демократична България" обмисля да предложи временна комисия по случая "Петрохан" в парламента, стана ясно от изявлението на двамата лидери на формацията пред медиите в Народното събрание. "Обмисляме такова действие, виждаме, че има съпротива и саботаж да бъде разкрита информацията. Временната комисия би поискала същата итформация- Има ограничения в правилника, че преди края на Народното събрание не може да се създават временни комисии, но ще проверим дали това е възможна хипотеза", заяви лидерът на "Да, България" Божидар Божанов.

Крие ли се информация?

Според него мнозинството крие информация, защото има какво да крие. "Демократична България" обърнаха внимание, че много хора се чудят защо се крие вътрешният министър, както и главният секретар по случая "Петрохан".

"Крият се, защото трябва да покажат една много интересна информация и тя е, че през април 2025 г. шестте човека от въпросното НПО са имали съвместни тактически учения с полицейски подразделения в Монтана. През май 2025 г. също са имали такива учения. През септември 2025 г. полицията в Монтана е използвала дрон на тази организация за извършване на полицейски действия. През 2025 г. министър на МВР е Даниел Митов", коментира другият председател на "Да, България" в лицето на Ивайло Мирчев.

От "Демократична България" са внесли проект на решение, в която цялата преписка, всички доклади на ДАНС, МВР, проукратурата, включително дали са използвани СРС, да бъдат разсекретени. ОЩЕ: Сектата в трагедията "Петрохан-Околчица": Психолог за общността на Калушев

ДАНС и случаят "Петрохан"

От "Демократична България" искат да видят дали има съпричастност на ДАНС към случая.

"Деньо Денев като каже, че не е имало хора на ДАНС на място, той най-вероятно опровергава твърдението, че на огледа са присъствали агенти на ДАНС", коментира Божанов.

Ивайло Мирчев пък твърди, че тази неправителствената рейнджърска организация е работила доста тясно с ДАНС. Той обърна внимание, че едно е да са вербувани хора от организацията, а съвсем друго е да са щатни служители на контраразузнавателната агенция.