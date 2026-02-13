Красимир Вълчев: На частно училище се е плащало децата да не посещават занятия

Частното училище "Космос", в което е учило откритото мъртво 15-годишно момче от случая "Околчица", е действало като "приятелски кръг" от неквалифицирани кадри и системно е прикривало отсъствието на учениците си. Това разкри бившият министър на образованието Красимир Вълчев, след като станаха ясни резултатите от спешната проверка на МОН.

Убитото момче Александър Макулев, чието тяло бе намерено в кемпер заедно с това на пещерняка Ивайло Калушев, е натрупало фрапиращите 114 отсъствия само за миналата учебна година (2024-2025). Вместо да сигнализира институциите или родителите, ръководството на училището не е въвело данните в националната електронна система



"На практика излиза, че в това частно училище се е плащало децата да не ходят на училище," заяви Красимир Вълчев, цитиран от БНТ.

Според него учебното заведение е станало съучастник в трагедията, като не е активирало механизма за обхващане на учениците. Проверката е установила, че от общо 170 учебни дни, детето е липсвало в близо две трети от времето.

"Училището не е нанасяло отсъствията, не е активиран механизмът за обхващане и ефективно интегриране на децата. По този начин училището е станало съучастник в неупражняване правото на образование на детето," допълни Вълчев.

"Екзотични" учители без дипломи

Още по-шокиращи са данните за преподавателския състав в елитното училище край София. Според Вълчев половината от учителите са неправоспособни и нямат необходимата педагогическа квалификация.

"Вероятно е училищна политика. Гледаме, че част от тях са с професии, които са екзотични от гледна точка на една образователна институция. Най-различни. По-скоро педагогическият колектив прилича на приятелски кръг," коментира бившият министър.

Това повдига сериозни въпроси за качеството на обучението и сигурността на 140-те деца, записани там, въпреки че училището формално е отговаряло на документалните изисквания при регистрацията си.

Връзката с Ивайло Калушев

Вълчев потвърди и връзката между училището и Ивайло Калушев – централната фигура в трагедията с трите трупа край Враца. Спелеологът е бил допуснат до учениците, макар и еднократно.

"Информацията, която имаме, е, че той е бил само на едно посещение, което е било под формата на беседа, извън учебен час. Изнасял е лекция за пещерите," уточни Вълчев.

Скандалът осветли и двойния стандарт при контрола на училищата. Вълчев призна, че Регионалното управление на образованието (РУО) – София област, не е осъществило ефективен контрол.

"Факт е, че то не може да осъществи достатъчно интензивен контрол на всички училища. Има и по-малка склонност да се осъществява контрол в частните училища. Приема се, че в общия случай там са по-отговорни служители," призна той.

За разлика от държавните училища, където директорите могат да бъдат уволнени дисциплинарно, при частните училища държавата е с вързани ръце. Единствената възможна мярка е най-тежката – дерегистрация (затваряне) на училището, решение за което ще трябва да вземе следващият министър на образованието.