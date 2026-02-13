  • Instagram
Бум на сватбите за Деня на влюбените в Хасково и Димитровград

Бум на сватбите за Деня на влюбените в Хасково и Димитровград
Бум на сватбите в Деня на влюбените в Хасково и Димитровград.

22 двойки вече са заявили намерение да станат официално семейства на 14 февруари.

И в двата града се утвърждава традицията за безплатна церемония по сключване на граждански брак – подарък от общините за празника на любовта и виното, разказва БНТ в сутрешния си блок "Денят започва".

#сватба

