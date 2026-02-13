Бум на сватбите за Деня на влюбените в Хасково и Димитровград
Бум на сватбите в Деня на влюбените в Хасково и Димитровград.
22 двойки вече са заявили намерение да станат официално семейства на 14 февруари.
И в двата града се утвърждава традицията за безплатна церемония по сключване на граждански брак – подарък от общините за празника на любовта и виното, разказва БНТ в сутрешния си блок "Денят започва".
Още по темата:
- » Любимец на публиката се ожени
- » Модерната любов в България: Брак след 30 и развод след още 15 години
- » Любовен консултант: Защо мъжете се страхуват от брака?
Коментирай
Най-четено от Любопитно
Седмичен ТАРО хороскоп от 9 до 15 февруари15:30 08.02.2026 | Любопитно
Дневен хороскоп за 7 февруари, събота06:39 07.02.2026 | Любопитно
Последно от Любопитно