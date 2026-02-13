Скандалът с интимните записи в Бургас: МВР обяви камерите за незаконни

Разследването на случая с нерегламентираното видеонаблюдение в козметични салони в Бургас и областта навлезе в нова фаза. Към днешна дата броят на установените потърпевши жени надхвърля 200, а органите на МВР и Комисията за защита на личните данни проверяват данни за организирана схема за платени излъчвания на процедури в реално време.

Адвокат Росен Диев, който представлява голяма част от пострадалите, съобщи пред Нова тв, че в хода на работата по случаите са се появили доказателства за предаване на процедурите по епилация на живо.

„Оказа се, че в някои от обектите действително има налице данни за това, че процедурите се предават на живо в повече от един порно сайт“, заяви Диев.

По думите му достъпът до тези видеовръзки е бил платен, като са използвани различни валути и криптовалути, включително биткойн. Жертвите са основно млади жени - 90% от тях са на възраст под 30 години.

Заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров внесе яснота относно статута на камерите. Той подчерта, че устройствата в козметичните салони в Бургас са поставени по лична инициатива на собствениците и не попадат под защитата на закона.

„Техническите средства не се използват за охранителна дейност по смисъла на Закона за частната охранителна дейност. Те не са монтирани от оторизирани служители на охранителна фирма въз основа на договор“, обясни той.

Това на практика означава, че камерите в кабинетите за процедури, съблекалните и тоалетните са в нарушение на нормативната уредба.

Към момента текат досъдебни производства под надзора на прокуратурата. Институциите, сред които и Комисията за защита на личните данни, проверяват както начина на поставяне на камерите, така и нерегламентираното разпространение на интимните кадри. Очаква се срокът на разследването да бъде удължен поради големия брой засегнати лица.