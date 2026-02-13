Депутатите решават съдбата на парите за малкия бизнес до 2035 година

Парламентът започва работа по стратегическо удължаване на финансовата рамка за подкрепа на бизнеса, докато изпълнителната власт се намира в състояние на оставка. Депутатите ще обсъдят ратификацията на ключово споразумение с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), което ще определи правилата за разпределение на средствата по инициативата JEREMIE за следващото десетилетие.

Целта на законодателния ход е да се осигури правна валидност на документите, с които действието на рамковото и финансовото споразумение се удължава до 31 декември 2035 година. Това решение на практика "бетонира" ролята на ЕИФ като управител на Холдинговия фонд JEREMIE, гарантирайки, че контролът върху ресурсите ще остане в люксембургската институция, а не в български ведомства.

Основният икономически механизъм, заложен в споразумението, е създаването на условия за "реинвестиране на рециклирания ресурс". Това означава, че парите, върнати от стари кредити и инструменти, няма да влизат в бюджета, а ще се завъртат отново в нови финансови схеми за малките и средните предприятия, както и за иновативните сектори. Въпреки че това осигурява стабилност, липсва дебат относно ефективността на таксите, които България плаща за това външно управление.

Парламентарен контрол в сянката на оставките

Паралелно със законодателната дейност, Народното събрание ще проведе редовен парламентарен контрол. В пленарната зала се очаква да се явят ключови фигури от кабинета в оставка – вицепремиерът Гроздан Караджов, както и министрите Иван Иванов и Манол Генов. Присъствието им подчертава парадоксалната ситуация, в която властта продължава да функционира и да поема дългосрочни ангажименти, въпреки липсата на постоянен политически мандат.

Като втора точка в дневния ред е заложено ратифицирането на Споразумението за партньорство между Европейския съюз и държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн – ход, който затвърждава външнополитическия курс на страната, независимо от вътрешните трусове.