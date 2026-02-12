Скандали, обиди и взаимни обвинения в НС заради трагедията „Петрохан“ (ОБЗОР)

Темата за трагичните събития край „Петрохан“ и Околчица прерасна в остър политически сблъсък в пленарната зала. Дебатът бързо се трансформира в размяна на тежки обвинения, лични нападки и намеса на председателстващия заседанието за възстановяване на реда.

Повод за ескалацията стана декларация от парламентарната група на „Има такъв народ“. В изказването си депутатът Станислав Балабанов отправи директни обвинения към представители на „Продължаваме промяната – Демократична България“, като ги призова публично да „излязат и да защитят“ свои действия от предишни управления.

В основата на декларацията стоеше личната позиция на Балабанов, който нееднократно подчерта, че изразява възмущението си „като родител“. Той заяви, че не може да приеме случилото се в рамките на затворена неправителствена организация, представяна публично като природозащитна, но описана от него като среда, в която години наред са се случвали тежки злоупотреби, разказва НОВА.

В декларацията бяха отправени внушения за морална слепота и отказ от родителска отговорност, включително чрез примери за родители, които въпреки тревожни обстоятелства, са продължили да се доверяват на Ивайло Калушев. Според ИТН това е показател за дълбоко изкривяване на ценностите в обществото.

Балабанов визира укази и законодателни промени, свързани с образованието и нормативната рамка, като обвърза темата с трагедията край „Петрохан“.

Тонът на декларацията рязко се изостри, когато той заяви, че обществото е изправено пред „шест трупа“, използвайки крайна и провокативна лексика и обвинявайки политически опоненти в прикриване на престъпления.

Изказването предизвика бурна реакция в залата. Председателстващата заседанието Рая Назарян направи забележка за използвания език и за квалификации като „лицемерие“, призовавайки за спазване на правилника и за въздържане от обиди.

От името на „Демократична България“ Божидар Божанов отговори остро на обвиненията. Той заяви, че и неговата парламентарна група е „отвратена“ от случилото се и подчерта, че именно затова настояват всички документи по случая да бъдат разсекретени. Според Божанов обществото има право да знае дали е имало институционален или политически чадър и дали са допускани пропуски от страна на държавата. В изказването си той обвини опонентите си, че използват общественото напрежение за политически цели и разделят обществото в момент, когато са нужни факти, а не внушения.

Напрежението достигна нов връх с изказването на Тошко Йорданов от „Има такъв народ“. Той директно заяви, че не вярва на обясненията на ПП–ДБ и ги обвини, че са блокирали законодателни инициативи, включително създаването на регистри за педофили.

Въпреки призивите за спокойствие, напрежението отново ескалира с реплики от страна на ИТН, които поставиха под съмнение искреността на ПП–ДБ и отправиха крайни обвинения за подкрепа на лица, извършили тежки престъпления.

В разгара на емоциите Йорданов използва крайно обиден език по адрес на политическите си опоненти, което доведе до шумни реакции от всички страни в залата. Председателят Рая Назарян реагира незабавно, като наложи наказания за нарушаване на правилника и призова депутатите да спрат да викат от място. С думите „така няма да стане“, тя обяви почивка, за да бъде овладяно напрежението.

След прекъсването напрежението не стихна. По време на почивката между депутати се стигна до остри словесни сблъсъци до трибуната, а по-късно – и в кулоарите, където отново се чуваха взаимни обвинения и викове.

От "Възраждане" обявиха, че отново са внесли промени, с които предлагат публичен регистър за педофилите, а лидерът на групата Костадин Костадинов призова представителите на ПП - ДБ да подкрепят, в противен случай това "би било проява на лицемерие и педофилия".

От ПП-ДБ обявиха, че ще подкрепят регистъра, но настояха за повече информация и документи от разследващите по случая.



"Информация от различни източници сочи за поне двама души, които са имали взаимодействие с ДАНС и най-вероятно са били вербувани. Тези двама души във връзка с организацията в хижата край "Петрохан" не бяха споменати по никакъв начин на закритото заседание от шефа на ДАНС", коментира Ивайло Мирчев от ПП - ДБ.

По думите му става въпрос за двама от загиналите.

