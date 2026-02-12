  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +7
Пловдив: +6 / +6
Варна: +7 / +8
Сандански: +9 / +9
Русе: +5 / +5
Добрич: +6 / +7
Видин: +4 / +4
Плевен: +3 / +4
Велико Търново: +2 / +6
Смолян: +2 / +2
Кюстендил: +5 / +5
Стара Загора: +5 / +5

Съдът спря новите правила за паркиране в София

  • Сподели в:
  • Viber
Съдът спря новите правила за паркиране в София
A A+ A++ A

Административният съд - София-град спря действието на част от промените в Наредбата за организация на движението на територията на Столична община. Решението е по дело, образувано след жалби срещу измененията, приети от Столичния общински съвет през ноември 2025 г., които влязоха в сила от 5 януари 2026 г.

Съдът постановява временно спиране на новите текстове, които засягат правилата за платено паркиране и организацията на движението. Това включва разпоредби, свързани със синя и зелена зона, режима за издаване на стикери за живущи, условията за паркиране в кварталите, както и част от правилата за контрол и санкции.

Уточнява се, че действието на тези разпоредби се спира до окончателното произнасяне по делото. Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.

Важно е да се отбележи, че платеното паркиране в София не отпада изцяло. Спират се единствено конкретните новоприети изменения, докато съдът не се произнесе окончателно по спора.

Какво предвиждаше реформата

С промените паркинг зоните трябваше:

да повишат цените – синя зона от 2 лв/ч на 2 евро на час, зелена зона от 1 лв/ч на 1 евро на час;
да разширят обхвата си – като синята зона покриваше повече части от центъра и близо до Околовръстното шосе;
да се въведат по-строги режими и нови годишни стикери за живущи.

Промените предизвикаха протести от граждани и партии, включително възражения срещу разширяването на зелената зона в жилищни райони като „Подуяне“.

Столичният кмет заяви, че съдебното решение не води до незабавна промяна в цените или режимите, тъй като предстои подготовка и комуникация с гражданите, ако мерките бъдат приети окончателно.

#платено паркиране #София

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Правосъдие
Последно от Правосъдие

Всички новини от Правосъдие »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите