Комисията за контрол на службите отказа изслушване на ДАНС и прокуратурата по случая „Петрохан“

Стопкадър/BgOnAir
Комисията за контрол на службите отхвърли да внесе в дневния си ред решението на председателя на парламента Рая Назарян за изслушване на ДАНС и прокуратурата за информация, включително класифицирана, за НПО-то на Ивайло Калушев.

Изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев коментира, че в Агенцията са получени сигнали и е извършена проверка, а всички материали са изпратени на прокуратурата, предаде БНТ.

„ДАНС си е свършила работата, извършена е проверка, установени са данни за наличие на престъпление, които сме изпратили на прокуратурата“.

На въпрос дали е имало вербувани служители на ДАНС, Денев заяви: „Категорично не, казах и вчера, служители на ДАНС не са били на място“.

Той съобщи още, че от медиите разбира, че му е била поискана оставката след трагедията, завършила с 6 жертви.

#Деньо Денев #ДАНС #НС #убийства - Петрохан

Коментирай

