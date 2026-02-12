Денков: Ченгеджийската операция струва 6 живота в "Петрохан"

Ченгеджийската операция за прикриване на истината около хижа "Петрохан" струва живота на 6 души, включително и на дете. С участието на ДАНС, за която се появиха данни, че е имала свои хора в организацията. Това написа в профила си в социалната мрежа бившият премиер Николай Денков. По думите му обяснение дължат Деньо Денев, Борислав Сарафов, Даниел Митов, както и Калин Стоянов, за когото има свидетелства, че е получил първия сигнал срещу хижата още като началник на ГДБОП.

По-рано в парламента от ПП-ДБ съобщиха, че двама от починалите са свързани с ДАНС.

"Защо няма резултат от разследването? Защо няма взети навременни мерки? Над кого и защо се опъва чадър?", пита Денков." Вместо отговори, поемане на отговорност и оставки, виждаме отчаяни опити за политизиране на трагедията срещу ПП-ДБ. На фронта са активирани патериците на властта - ИТН и "Възраждане", с подкрепата на мощна трол фабрика, при оглушително мълчание на Борисов и Пеевски за провала на техните назначения в институциите", пише още заместникът на Асен Василев в ПП.

Според него акцията по прикриване на същинските събития в Петрохан е много зле изпълнена. "Но очевидно не е планирана вчера. И е съобразена с възможността Андрей Гюров да стане служебен премиер и да организира честни избори", допълва Николай Денков.

"Оттук нататък стъпките са ясни: пълно разсекретяване на всички документи около случая Петрохан; международно разследване, което трябва да поиска служебният МВР министър; незабавно отстраняване на Деньо Денев и Борислав Сарафов от постовете им - и разследване на техните действия и бездействия", настоява още той. Казусът беше коментиран във "Фейсбук" и от съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов. "В две комисии доскоро управлявалото мнозинство отхвърли нашето искане за разсекретяване и предоставяне на всяка информация от ДАНС и прекратените преписки на прокуратурата за случая "Петрохан". Явно има какво да крият. И ги е страх какво ще излезе", посочва той.

Според Божанов съпричастността на ДАНС към казуса става все по-вероятна.

"Ние действаме институционално, по законоустановения ред. И разчитаме на документи, а не на допускания и внушения. Но когато документите бъдат скрити, трабва да направим съответните изводи", изтуква той.



