Шведски триумф в ски бягането на 10 км, Калина Недялкова - на 87-о място от 111 състезателки

Стопкадър Евроспорт
Състезателката по ски бягане Калина Недялкова се класира на 87-о място в интервалния старт на 10 километра свободен стил на Олимпиадата в Милано-Кортина. 24-годишната българка, която дебютира на зимни Игри, финишира за 29:02.5 минути.

Недялкова остана на 6:13.3 минути зад 26-годишната шведка Фрида Карлсон, който преодоля трасето в Тезеро за 22:49.2 минути и заслужи убедително второ олимпийско злато след триумфа си в скиатлона на 10 + 10 километра в първия състезателен ден на 7 февруари.

Действащата световна шампионка Ебба Андерсон, също от Швеция, завърши втора на 46.6 секунди, като за нея това е второ сребро на Игрите, след като остана зад сънародничката си и Карлсон и в скиатлона.

С бронза се окичи 34-годишната световна шампионка от Планица 2023 Джеси Дигинс (САЩ). В последния си състезателен сезон 34-годишната американка завърши трета с изоставане от 49.7 секунди.

С състезанието стартираха 111 атлетки, като 108 от тях стигнаха до финала.


#Зимни олимпийски игри

