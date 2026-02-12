Проф. Коларова: Нова тройна коалиция - ПП, Радев и БСП?

Служебният кабинет дава изключително много възможности за упражняване на власт.

Това отбеляза пред БНР проф. Румяна Коларова.

"Служебните кабинети са инструмент, чрез който бизнес интереси нелигитимно влияят върху политиката. "Боташ" е един от многото примери. Там няма политическа отговорност. Това е политически безотговорна структура. Винаги съм била срещу идеята да има такъв тип кабинети в България".

Президентът Илияна Йотова връчи мандат за съставяне на служебно правителство на подуправителя на БНБ Андрей Гюров. Той има една седмица да върне папката със състав на служебно правителство. Гюров отказа да обсъжда пред медиите имена от състава на бъдещия си служебен кабинет, но обясни, че ще бъдат негова отговорност.

"Президентът Йотова щеше да е в изключително неудобна позиция, ако не беше номинирала Гюров. Изглежда като комформистки избор, но според мен е предварително договорен и решен.

Аз не съм привърженик на тезата, че от МВР зависи честността на изборите. Зависи дали ще има тези показни акции, които може да сплашват, но по никакъв начин няма да блокират съществуващия модел на контролиран вот.

Ако Гюров търси затвърждаване на авторитет, той би трябвало да избере по-скоро експерти, отколкото хора, които са били политически активни. Но това ще засили основната му слабост като премиер – той няма административен и политически опит. Ако не избере за министри хора, които го имат, тогава това правителство рискува да загуби не само посока, но и контрол върху ситуацията. Приемането на еврото и липсата на бюджет създават икономическа ситуация, която е важно да се управлява".

Тя посочи, че е важно да се види какви назначения ще направи Гюров, след като бъде одобрен.

"Важно е колко от министрите ще са близки на ПП, колко от тях свързваме с Румен Радев и колко - с БСП".

Коларова смята, че наблюдаваме подготовка за следваща тройна коалиция.

"Може да се окаже, че това ще бъде служебното правителство. С други думи в него ще има представители на ПП, Румен Радев и БСП. Може да бъде една формула. Предварително се структурира едно присъствие във властта, което не бих казала, че гарантира честни избори".

Въвеждането на машините беше направено, за да може протестните партии да спечелят срещу ГЕРБ, смята още проф. Коларова. Тя не може да се съгласи, че това непременно означава постигане на по-честен и прозрачен вот.

"Промяна на правилата така, че да се минимизира този вот, който е за ГЕРБ и БСП – възрастовите групи, които имат резерви към машините".

Много силен политически ход на президента Йотова е да наложи вето на промените в Изборния кодекс, посочи проф. Коларова.

"Много е важно не само БСП как ще гласува. По време на този служебен парламент ще има активен парламент. Имат време до началото на предизборната кампания да законодателстват".

Случаят "Петрохан" се политизира и то много остро, отбеляза още тя в предаването "12+3". Проф. Коларова се надява това да не е централна тема по време на предизборната кампания.