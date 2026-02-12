FT: Белгийската полиция обискира офисите на Европейската комисия

Белгийската полиция е обискирала офисите на Европейската комисия във връзка с потенциални нередности при продажбата на недвижими имоти, съобщи Financial Times (FT), позовавайки се на източници, запознати с разследването, съобщава БНР.

FT посочи, че разследването се води от Европейската прокуратура и засяга 23 сгради, които са били придобити от Белгийския суверенен фонд за 900 милиона евро през 2024 г.

Тогава Еврокомисията заяви, че продажбата е била проведена в съответствие с финансовите правила на ЕС.

Европрокуратурата потвърди за обиска, без да даде подробности.

От белгийската полиция отказаха коментар.