  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +7
Пловдив: +6 / +6
Варна: +7 / +8
Сандански: +8 / +9
Русе: +5 / +6
Добрич: +6 / +6
Видин: +4 / +5
Плевен: +3 / +5
Велико Търново: +4 / +6
Смолян: +2 / +2
Кюстендил: +5 / +5
Стара Загора: +5 / +5

Работници от завод „Свилоза“ на протест заради неплатни заплати за 5 месеца

  • Сподели в:
  • Viber
Работници от завод „Свилоза“ на протест заради неплатни заплати за 5 месеца

Здравка Маслянкова/БНР
A A+ A++ A

Над 250 работници и служители от завод „Свилоза“ протестираха днес заради неплатени заплати вече пет месеца.

Голяма част от хората вече са напуснали работа и са регистрирани в бюрото по труда. Днес следобед спря и електрозахранването на завода заради неплатени сметки.

За последно работници и служители в „Свилоза“ са получили по 1000 лева през септември. Заводът е най- големият работодател в града, от 500 работници, вече над 300 са напуснали.

Собственикът на дружеството Красимир Дачев заяви за bTV, че в момента разпродава лично имущество и търси пари, за да изплати дължимите заплати до края на февруари.

Той уточни, че заводът няма поръчки и не работи от 9 месеца, но на работниците се начисляват заплати, предаде бТВ.

Високата цена на дървесината и липсата на пазар за целулозата са причини да спре производството.

#Свилоза #Свищов

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите