Работници от завод „Свилоза“ на протест заради неплатни заплати за 5 месеца
Над 250 работници и служители от завод „Свилоза“ протестираха днес заради неплатени заплати вече пет месеца.
Голяма част от хората вече са напуснали работа и са регистрирани в бюрото по труда. Днес следобед спря и електрозахранването на завода заради неплатени сметки.
За последно работници и служители в „Свилоза“ са получили по 1000 лева през септември. Заводът е най- големият работодател в града, от 500 работници, вече над 300 са напуснали.
Собственикът на дружеството Красимир Дачев заяви за bTV, че в момента разпродава лично имущество и търси пари, за да изплати дължимите заплати до края на февруари.
Той уточни, че заводът няма поръчки и не работи от 9 месеца, но на работниците се начисляват заплати, предаде бТВ.
Високата цена на дървесината и липсата на пазар за целулозата са причини да спре производството.
