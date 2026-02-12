Чуйте цялото разтърсващо интервю с Валери, който призна за интимна връзка с Калушев АУДИО

Валери Валериев Андреев. Това е синът на избухналата в ефира снощи и взривила общественото пространство дама на име София Андреева, която заплю детето си в защита на покойния лидер на т.нар. Петроханска група Ивайло Калушев и практиките му. И като пряко го обвини, че той е моралният убиец на шестимата - общо в хижата и под връх Околчица, защото пръв е посял зрънцето на съмнението за това, че Калушев е създал педофилска организация, пожела на Валери да живее максимално дълго, за да си носи кръста.
Бюрото за разследвания "Бърд" го интервюира, а от разговора става ясно, че той потвърждава дума по дума сигнала си към службите отпреди 4 години, когато разкрива именно пред ГДБОП сексуалните практики, осъществявани от Лама Иво в Мексико, включително с деца. Самият той е първият "ученик" на Калушев, пратен по волята на майка си София Андреева, защото е хванат да пуши трева в осми клас. И против волята на баща си - мастит бизнесмен, известен инженер с ноу-хау в системите за производствените линии на различни заводи, разработващ продукти и за България, и за чужбина - Валери Андреев.
ЧУЙТЕ ЦЯЛОТО РАЗТЪРСВАЩО ИНТЕРВЮ В ОРИГИНАЛ НА BIRD.BG С ВАЛЕРИ
