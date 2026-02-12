ЧСУ "Космос": Имаме молба от родителите на Александър от 30 януари той да бъде отписан от училището

„Към настоящия момент проверката на компетентните институции е висяща. Процесът по събиране, анализ и съпоставка на относимите документи и факти не е приключил, поради което не са формирани окончателни констатации и правни изводи. Публично представената информация отразява отделни аспекти от проверката, без да обхваща цялостната фактическа и правна рамка на случая“.

Това се посочва позиция от ЧСУ „Космос“ във връзка с изнесената информация от Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) пред Народно събрание на Република България относно извършвана проверка от Министерство на образованието и науката (МОН) в учебното заведение.

По-рано беше съобщено, че МОН започва проверка на ЧСУ „Космос“, където е учил 15-годишният Александър, чието тяло беше открито в района на връх Околчица в кемпера на Ивайло Калушев.

От ЧСУ „Космос“ заявяват, че се „оказва пълно, безусловно и своевременно съдействие на проверяващите органи. На компетентните институции е предоставена цялата изискана документация, включително административни актове, кореспонденция, ученическа документация и вътрешни регистри. Училището няма и не е имало намерение да възпрепятства или затруднява проверката по какъвто и да било начин“.

„По отношение на конкретните факти: детето Александър Макулев е записано в училището през 2023 г. В хода на обучението му са налице чести отсъствия, за които родител е уведомявал училището своевременно, че са свързани със спортна дейност и участие в международни събития. Представяни са писмени уведомления и извинителни бележки от родителите, които са администрирани съгласно вътрешните правила и действащата нормативна уредба. На 15.12.2025 г. в училището е постъпила писмена молба от името на родителите, с която е заявено желание детето да бъде отписано, считано от началото на втория учебен срок на учебната 2025/2026 година – 30.01.2026 г. Отписването е заведено административно на 03.02.2026 г., като в електронната информационна система е отразена датата на техническа обработка – 06.02.2026 г. Посочените дати представляват административни действия по регистриране и отразяване на волеизявление, направено от родителите“, посочват от ЧСУ „Космос“.

(На 1 февруари се развиват драматичните събития в бившата хижа "Петрохан"-бел. ред.)

„Категорично заявяваме, че дейността на училището се осъществява при стриктно спазване на приложимото законодателство, включително Закон за предучилищното и училищното образование, както и подзаконовите нормативни актове и вътрешните правила на институцията. В своята дейност се ръководим от принципите на законосъобразност, институционална отговорност и защита на висшия интерес на детето“, допълват от ЧСУ „Космос“

Оттам призовават медиите да не разпространяват незаконно снимки на ученици от учебното заведение.