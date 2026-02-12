МОК върна акредитацията на украинеца с "каската на смъртта", но той няма да може да се състезава

Международният олимпийски комитет все пак ще позволи на украинския състезател по скелетон Владислав Гераскевич да остане на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина, след като по-рано акредитацията му беше отнета заради изображения върху каската му. Решението идва след лична среща между президента на МОК Кърсти Ковънтри и спортиста, информира „24 часа”.

„По изключение, след особено уважителния разговор със състезателя, Ковънтри помоли Дисциплинарната комисия на МОК да преразгледа отнемането на акредитацията му“, съобщиха от комитета. Така Гераскевич може да остане в олимпийското село, но няма да има право да участва в надпреварата.

Спорът започна на 9 февруари. По време на официалните тренировки Международната федерация по бобслей и скелетон е уведомила МОК, че украинецът кара с каска, изобразяваща украински спортисти, загинали по време на руските нападения в страната. От МОК обясниха на сайта на Игрите в Милано - Кортина, че шлемът не отговаря на Олимпийската харта и Насоките за изразяване на спортистите, приети след глобална консултация с 3500 атлети през 2021 г. Според правилата „не се допуска никаква демонстрация или политическа, религиозна или расова пропаганда на олимпийските обекти“.

От комитета подчертават, че същността на случая не е в посланието, а в това къде Гараскевич е искал да го изрази. МОК е предложил алтернативи - черна лента на ръката или възможност посланието да бъде показано в смесената зона след състезанието, както и в медийни изяви и социалните мрежи. Проведени са няколко срещи, включително с треньора му, представители на украинския олимпийски комитет и лично с президента Ковънтри, но спортистът е отказал компромис.

В интервю за германската обществена телевизия ZDF, цитирано от Deutsche Welle, Гераскевич заяви, че санкцията е несправедлива.

„Не мисля, че нарушава каквито и да било правила. Няма политическа или расова пропаганда на тази каска“, каза той, позовавайки се на Правило 50 от Олимпийската харта. Спортистът допълни, че е имал реален шанс за медал: „Моят олимпийски момент беше откраднат.“ По думите му за него е по-важно да „представлява тези спортисти, които са загинали", отколкото да спечели отличие.

Комитетът припомня, че е подпомагал Гараскевич като олимпийски стипендиант в последните три зимни издания и след 2022 г. е създал специален фонд за солидарност с украинския спорт.







