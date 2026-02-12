Окончателно: Русия заличи WhatsApp и YouTube

Цифровата завеса над руското интернет пространство се спуска с пълна сила, оставяйки милиони потребители в информационен вакуум. Роскомнадзор официално премина от досадното забавяне на трафика към безкомпромисно "изтриване" на популярни платформи от мрежата. Този път под гилотината попаднаха гигантите WhatsApp и YouTube, чиито основни домейни бяха заличени от Националната система за имена на домейни (NDNS). Онова, което доскоро изглеждаше като временна мярка за борба с измамите, днес вече е окончателна цифрова присъда.

Как работи този механизъм на "тихото" блокиране? Всичко се свежда до държавната DNS инфраструктура, която е гръбнакът на така наречения "суверен интернет". Когато даден адрес, като whatsapp.com, бъде премахнат от тази база данни, браузърът ви просто спира да разбира къде се намира търсеният ресурс. Резултатът? Вместо любимите видеа или чатове, потребителите се сблъскват със сухи съобщения за системна грешка. Операторите, които откажат да се подчинят на тези нови правила, са заплашени от солени глоби, което практически не оставя полезен ход за заобикаляне на цензурата по легален път.

Интересното е, че чистката не се ограничава само до Meta-платформите. В черния списък вече фигурират Discord, Signal и редица независими медии, които бяха "разкачени" от руския сегмент през последната година. Докато технически домейни като wa.me все още се промъкват през пробойните, общата картина е ясна: Роскомнадзор затяга примката около Telegram и WhatsApp, оправдавайки действията си с "неспазване на законодателството". Ех, времената, в които интернет беше отворена територия, явно остават в миналото, а руските потребители ще трябва да се подготвят за една нова, силно ограничена цифрова реалност, пише факти.бг.