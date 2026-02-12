Бившият здравен министър проф. Хинков: Абсурдно е твърдението за разширено меланхолно самоубийство ВИДЕО

Има травма в обществото и тя показва дълбока деструкция на обществената тъкан в България. Като имам предвид крайните и пълни със злоба мнения, цяла България се е превърнала в един фейсбук и това се дължи на изключително слабата дъравност и институционалност. Това каза по случая "Петрохан" психиатърът и бивш здравен министър проф. Христо Хинков в студиото на ФАКТИ пред Лили Маринкова.

"Забелязвам твърде много "говорещи глави", които нито имат информация по случая, нито да дават близки до диагноза становища като например "разширено меланхолно самоубийство" (твърдение на д-р Иван Иванов - бел. ред.) - това е абсурдно да се каже от професионалист, който уважава себе си. Има параметри, какво означава това, а той няма никакви данни, това не е задочна съдебна експертиза, която се основава на някаква документация. Просто хвърля той в пространството тези твърдения и това замърсява силно цялата социална и информационна среда", коментира проф. Хинков.







