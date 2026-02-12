  • Instagram
Асен Василев за "Петрохан": От ДАНС може да са не само активни наблюдатели, но и организатори

Асен Василев за "Петрохан": От ДАНС може да са не само активни наблюдатели, но и организатори

Стопкадър/НОВА
От ДАНС може да са не само активни наблюдатели, но и организатори. Това заяви пред журналисти в парламента председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Той посочи, че ДАНС прикриват престъпление, което е повод за сериозно престъпление.

"От изявление на МВР стана ясно, че повече от 12 месеца групата е била наблюдавана с внедрени от ДАНС агенти в нея. Ако ДАНС са позволили да се случват ужасии, за които в момента Прокуратурата се опитва да вади информация, това означава, че те са не само активни наблюдатели, но може би и организатори на това нещо”, добави той.

"Нали си давате ясна сметка какво означава ДАНС да е участвала активно в събитията, които се приписват на групата в Петрохан? Това означава, че самата държава е покровителствала и опъвала чадър над тези хора. Държавата в лицето на Деньо Денев, чиято оставка поискахме още през 2023 г. покрай това, че той унищожи машинния вот на първия тур на изборите за кметове и общински съвети.

Не успяхме да вземем тази оставка тогава с кабинета "Денков”, защото тогава Румен Радев като президент не позволи да се вземе оставка на шефа и зам.-шефа на ДАНС. Надяваме се сега най-накрая това лице, което очевидно прикрива престъпления или ги извършва да си тръгне от системата за национална сигурност”, коментира още Василев.

