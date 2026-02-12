  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +7 / +7
Пловдив: +6 / +6
Варна: +7 / +8
Сандански: +8 / +9
Русе: +5 / +7
Добрич: +6 / +7
Видин: +4 / +5
Плевен: +3 / +5
Велико Търново: +3 / +6
Смолян: +2 / +2
Кюстендил: +5 / +5
Стара Загора: +5 / +5

Доставките на руски петрол за Източна Европа са спрени заради руска атака

  • Сподели в:
  • Viber
Доставките на руски петрол за Източна Европа са спрени заради руска атака

Газпром
A A+ A++ A

Транзитът на руски петрол към Източна Европа по украинската секция от тръбопровода "Дружба" е спрян от 27 януари заради руска атака. Това съобщи днес украинското министерство на външните работи, цитирано от "Ройтерс".

"Това е инфраструктурата на петролопровода "Дружба", която гори след последния целенасочен руски удар на 27 януари, който спря петролния транзит", посочи външният министър Андрий Сибиха в пост в социалната мрежа "Екс", към който има и снимки на пожарникари на фона на пламъци.

Украинската петролна и газова компания "Нафтогаз" съобщи на 27 януари, че Русия е атакувала нейно съоръжение в Източна Украйна, но не уточни кое. Представители на властите на град Броди същевременно предупредиха населението за опасност от замърсяване заради горящи петролни продукти. Градът е точката, в която "Дружба" се среща с петролопровода "Броди-Одеса", изграден с цел да свърже основното съоръжение с петролните терминали на Черно море.

Ударът е рядък пример на нападение на руските сили срещу петролопровод, чрез който Русия изнася суровина за Европа. Украйна същевременно многократно е атакувала секцията на "Дружба" на руска територия, с което причинява спиране на петролните доставки и провокира протести от Унгария и Словакия.

По думите на Сибиха Унгария подготвя оплакване заради проблемите с транзита на руски петрол по "Дружба".


#доставки на руски газ #Русия-Украйна #Украйна

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?
Виж резултатите