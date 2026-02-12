Камерите в козметични салони в Бургас не са ползвани за охранителна дейност

Камерите в козметичните салони в Бургас не са използвани за охранителна дейност по смисъла на Закона за частната охранителна дейност. Това стана ясно от думите на зам.-министър Тони Тодоров по време на изслушване в Народното събрание относно случаите на тайно заснемане и изтичане на записите в интернет от козметични салони в Бургас и гинекологични кабинети в София.

Сигнали има и от Стара Загора, а последната жалба е подадена преди три дни от София, каза още зам.-министър Тони Тодоров и уточни:

"В град Бургас камерите за видеонаблюдение са поставени по инициатива на лицата, стопанисващи тези обекти, и не се използват за охранителна дейност по смисъла на Закона за частната охранителна дейност.

Следващ случай - в Дирекция "Киберпрестъпност" на Главна дирекция борба с организираната престъпност е постъпил сигнал относно уебсайт, от който на живо се излъчват кадри от детска градина посредством монтирани камери".

ГДБОП са блокирали достъпа за България до един от сайтовете с видеа, изтекли от козметичните салони, обяви главен комисар Владимир Димитров - началник отдел "Киберсигурност" в Главна дирекция "Борба с организираната престъпност":

"Някои от тези материали се разпространяват в порнографски сайтове неправомерно. В резултат на нашите действия беше преустановено функционирането на един от тези интернет сайтове за територията на Република България. В резултат на проверките, които продължаваме, и нашите действия ограничаваме и други интернет ресурси, на които е достъпно подобно съдържание".

От Комисията за защита на лични данни са се самосезирали, но не са налагали глоби, тъй като все още текат проверки, съобщи председателят ѝ Божидар Божинов.

През м.г. са постъпили 361 сигнала за проверки с оплаквания за видеонаблюдение, уточни той и призова гражданите да подават сигнали, когато установят наличие на камери, където не би трябва да има такива.

Изслушването в парламента е по инициатива на депутата от ПП-ДБ Божидар Божанов



