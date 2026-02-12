Жълт код за интензивни валежи в Южна България в петък

Жълт код за интензивни валежи в 10 области на Южна България в петък, тринадесети февруари. Предупреждения са издадени за Пазарджик, Благоевград, Смолян, Сливен, Стара Загора, Бургас, Хасково, Кърджали, Пловдив и Ямбол.

След полунощ от югозапад ще започне да вали дъжд. Валежите през деня ще обхванат по-голямата част от страната. Значителни по количество ще бъдат те на много места в южните райони. В югоизточните части от страната ще има и гръмотевична дейност.

Ще духа до умерен, в източните райони временно силен вятър от север-североизток, в Дунавската равнина – от запад. В повечето места минималните температури ще бъдат между 0 и 5°. Максималните се очаква да са между 5 и 10 градуса.

В планините ще бъде облачно. В ниските части ще вали дъжд, а в местата над 1500-1600 метра надморска височина - сняг. Значителни ще са валежите в Рило-Родопската област, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, а на 2000 метра – около -1.

По Черноморието ще бъде облачно и на много места ще вали дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат 8-9°.