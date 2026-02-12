Красимир Вълчев: 15-годишното дете, което беше убито край Околчица, не е ходило на училище през по-голямата част от учебната година

Министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев съобщи какво е установено при направената от МОН проверка на училището „Космос”, в което е било записано 15-годишното дете - една от жертвите край Околчица.



"Принципът за задължителност на образованието се гарантира чрез писането на отсъствия и съблюдаването на редовна посещаемост. На практика училището е станало съучастник в неупражняване правото на образование на детето. А то се гарантира чрез задължение на родителите, държавата и училищата. През изминалата 2024/2025 година детето не е ходило на училище 114 от близо 170 учебни дни – близо 2/3. Отсъствията не са били нанасяни. Тази учебна година почти целия септември и декември, половината от октомври и ноември, и целия януари детето не е ходило на училище", съобщи Вълчев.

Като цяло се констатира, че училището не е нанасяло отсъствията, което е увреждане правото на децата на образование, посочи министърът в оставка. Той допълни, че по негово мнение учебното заведение трябва да бъде санкционирано. Вълчев обясни още, че МОН няма правомощията, които има ведомството при държавните и общински училища, затова санкцията може да бъде дерегистрация.