Валери, който е живял с Ивайло Калушев като тийнеджър, отговори на майка си

31-годишен мъж на име Валери, бивш ученик на Ивайло Калушев, даде разтърсващо интервю за разследващото издание BIRD, в което разкри шокиращи подробности за живота в затворената общност на самопровъзгласилия се гуру. Младият мъж твърди, че е бил жертва на сексуални посегателства още от 15-годишна възраст и че е подавал сигнали до ГДБОП през 2022 година, за да предпази други деца.

"Свързах се първоначално с ГДБОП около 2022 година, защото имах опасения, че това, което се е случило с мен, може да се случва и с Николай, Ники Златков, който понастоящем вече е починал", разказа Валери в интервюто, проведено от журналистите Мария Черешева и Атанас Чобанов.



Валери е един от първите деца, попаднали в орбитата на Калушев. Майка му София го завела при спелеолога през 2010 година, когато младежът бил тийнейджър с проблеми с наркотиците. Според разказа на Валери, сексуалните взаимоотношения с Калушев започнали в село Краево, Софийска област, където той живеел с гуруто и най-близките му приближени – Невена Илиева и Деян Илиев.

Страх за живота и изтичане на информация

Младият мъж признава, че първоначално се е страхувал да подаде сигнал до службите. "Аз се страхувах от него, да не намеси други хора, може би дори за живота си, бих казал", сподели той.

"Опасявах се това заявление да не достигне до майка ми, за да няма изтичане на информация до Калушев, с който тя беше изключително близка и най-вероятно тя ще му каже и той ще вземе мерки за прикриване", обясни Валери.

Опасенията му се оказаха основателни. В интервю, излязло ден по-рано, майка му София разказа как Калушев се обърнал към нея с думите: "Овладей си сина!"

Дарения за над милион лева

Според твърденията на Валери, семейството му е дарило над един милион лева на Калушев и приближените му през годините. С тези средства са били закупени къща в Краево, яхта за пътуване през Атлантическия океан и имоти в Мексико.



"Като аз изтеглих пари от моята банкова сметка, които баща ми беше депозирал за следването ми в университет. Междувременно майка ми успя да изтегли доста от общите семейни пари с баща ми и ги преведе на Калушев", разказа младият мъж.

Склоняването към даряване минавало през процес на манипулации и натиск. "Всеки, каквото имаше, го продаде", сподели Валери, описвайки как другите членове на групата също продавали коли и имоти, за да "допринесат" за общността.

Разпити и изтичане на показания

След убийствата в хижа "Петрохан" на 2 февруари 2026 година, Валери бил разпитан на 4 февруари. Вторият разпит последвал на 10 февруари, след откриването на телата на Калушев, Николай Златков и непълнолетния Александър под връх Околчица. Вторият разпит продължил над пет часа.

Ден след първия разпит обаче показанията му изтекли в медиите, включително с пълното му име, без негово съгласие. Паралелно с това майка му София дала интервю в предаването "Дневен ред", в което защитила Калушев и общността му, като нарекла сина си "морален убиец" на групата.



Живот в Мексико и раздутият балон

Валери прекарал няколко години с групата на Калушев в Мексико, където развивали проект за пещерно гмуркане под името "Diving Mexico". Според младия мъж обаче успехът на бизнеса бил силно преувеличен.

"Заблудата винаги е била че дейността на Diving Mexico е изключително успешна и се изкарват пари. Истината е, че тогава не правехме кой знае какви курсове, особено за хора извън близката общност. Реалните клиенти, които сме имали, като изключим разни българи които са идвали покрай спиритуалното или планинските кръгове или други хора, които са идвали на гости, се броят на пръсти", категоричен е той.

Оръжия и влечение към техниката

Валери си спомня, че още в къщата в Краево е виждал оръжия, скрити в тайници. "Когато го попитах за тези оръжия, той каза, че те са със заличен номер. Аз тогава не разбрах какво значи това. Той каза: за защита", разказа младият мъж.



"Бих казал, че винаги е имал едно увличане към техника, оръжия и този тип неща. Като цяло доста неща тогава са ми правели впечатление, които сега си ги обяснявам с това рейнджърство, в което е прераснало", коментира той.

Опасения за Николай Златков

Валери споделя, че притесненията му за други деца в групата са се задълбочили с идването на малкия Николай Златков – момчето, което по-късно е било открито мъртво под връх Околчица.

"Конкретно за Ники, още с идването му на мен започна да ми свети лампичка в главата и аз започнах да питам дали това, което с мен се случва, той не го има предвид и за Ники в сексуално отношение. Той беше изключително малък", сподели бившият ученик.

"За Ники ми е най-тъжно, защото той никога не е имал нормално детство", категоричен е Валери.

Призив към държавата

В края на интервюто Валери изрази съболезнования към близките на загиналите и критикува институциите за бездействие.

"Искам да изкажа съболезнования на всички близки на покойните. Искрено съжалявам за децата и чувствам, че трябваше да направя повече и по-скоро. И че държавата трябваше да направи повече. Особено предвид това, че те знаеха, че там се случват нередности", каза той.

Днес Валери води нормален живот, има постоянна работа и приятелка. Според разказа му, през 2025 година с него се свързал и бащата на полубрата на Николай Златков, притеснен за второто си дете, също изпратено в хижата в Петрохан. Валери свързал родителя с органите на реда.

Екипът на BIRD продължава задълбоченото си разследване на случая със смъртта на шестте души, свързани с организацията на Ивайло Калушев.