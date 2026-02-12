Борислав Сандов: Ходил съм със семейството си в хижа ''Петрохан''

"Веднъж съм посетил хижа "Петрохан" през 2022 г., за да се уверя, че там няма фиктивна дейност. Посещавал съм я и със семейството си през 2024 и 2024 г."

Това обяви бившият екоминистър Борислав Сандов по БНТ.

При първото си посещение той е искал да се увери, че рейнджърите са имали нужната техника, която му е била показвана на снимки. Уверил се, че базата е в състояние, в което те могат да живеят и да извършват дейността си. Сандов допълни, че е видял техника, вероятно свързана с тези гмуркания, защото имало множеството кислородни бутилки и високопроходим джип.

През 2023 и 2024 г. бившият екоминистър е посещавал хижата със семейството си в горещите дни.

Там не се запазва нощувка. Аз съм се обадил, че се качвам и ще се радвам да се видим, да пием чай и така нататък. Не е имало възпрепястване на това да стигна до мястото, но това са ни отношенията, не сме имали някакви задълбочени отношения с тези хора, което по някакъв начин да предполага, че сме били в приятелски отношения, не сме били колеги, не сме участвали в една и същата организация. Имали сме едно единствено общо действие и то беше с много други хора, известни личности в България, когато ДПС, тогава нямаше още "Ново начало", се опита да прокара една поправка в Закона за горите, тогава инициирахме голям апел, в който се включиха и те. Но това е моята интеракция. Аз споменах, че съм виждал Ивайло Иванов, една от жертвите, въобще трябваше да започна с повторно отново изказване към съболезнования. Мисля, че омерзяването, което се случва, особено към роднините, към хората, които са им близки, е непристойно, особено когато това идва от органи на държавна власт с изтекъл срок, каза Сандов.

Според него в поведението на обитателите на хижата не е имало нищо смущаващо.

За сектанство, за паравоенно, за онази дума с "п", която дори не искам да споменавам в националният ефир сутрин рано, никакви индикации... Веднъж съм виждал там може би една от тези жертви, момчето което е, защото наподобява от видеото, от онези видеа, които се пуснаха, наподобяваше точно това момче. Признавам, мислих, че е син на Иво Калушев, обясни Борислав Сандов.

Той отново подчерта, че не е поддържал близки отношения с рейнджърите. Чували са се спорадично, а през миналата година не са имали контакт.

Ние сме пили чай на верандата и сме коментирали общополитически теми. Или теми, свързани с гората, какво се случва с биоразнообразието. Коментирахме възможността за обявяване на нова защитена територия там. Това са темите, които сме обсъждали. И аз мисля, че тези хора работиха в тази посока. Наистина не мога да повярвам за всички онези неща, с които се опитват да ги набедят. Дори още не са погребани тези хора. Толкова мръсотия се изсипа върху тях. При положение, че от полицията свидетелстват за това, колко са си помагали, как са помагали. Виждаме как са спасявали хора, каза Сандов.

Той обясни, че няма предявено обвинение и според него би било нелепо, ако по някакъв начин се опитат да предприемат подобна стъпка. Сандов уточни, че през лятото на 2022 г. е давал обяснения в ДАНС след сигнал по рамковото споразумение с Националната агенция за кантрол на защитените територии (НАКЗТ).



Виждам, че се измества въпросът заради несправянето с чисто криминалната част на случая, се опитва още от началото да се политизира темата, нищо чудно да се опитат и по подобен начин да ме атакуват мен. Аз не знам защо е тази зверска атака от най-различни публични лица, включително председатели на партии, парламентарно представени, та даже и част от правителството. Като Слави Трифонов, който ме атакува с абсолютно неверни твърдения, но явно, че се опитва да се измести целия случай към чисто политизиране. И това, разбира се, има контекст, предстоят избори, назначава се служебно правителство", каза Сандов.

Той отрече твърденията на екоминистъра в оставка Манол Генов, че сключеното споразумение с НАКЗТ е незаконно.

Има достатъчно основания и в Закона за околната среда, че и в Конституцията, да се поощрява гражданското общество и да се търси начин за взаимодействие с органите на изпълнителната власт. Това е нещо подобно, първо не е разрешително, второ не е договор. То е все едно, че ние с представител на тази организация сме в студиото и си казваме пред обществеността - нека да работим заедно за опазване на околната среда. Това е тежестта на споразумението. То не създава правомощия, не вменява задължения, не изземва функции на държавата, въпреки че по закон това е възможно и се случва от други институции. Това, което казва споразумението е, че МОСВ и НКЗТ взаимно ще си сътрудничат и подпомагат в извършването на дейности, насочени към опазването на околната среда и повишаване на обществената информираност относно режимите на защитените зони чрез предоставяне на експертна, консултантска, техническа и друга помощ и обучение, както и при упражняване на мониторинг и контрол. Но напрактика не създава някакви изрични права, посочи Сандов и подчерта, че проверките на НПО-то не са установили нередност.

По думите му и членовете на организацията са били с чисто криминално минало. Ексминистърът припомни и вчерашния отказ на ДАНС да каже дали някой от хижата в "Петрохан" е работил за тях.

Ако са били разследвани, това се казва в открито заседание. Ако директорът на ДАНС с изтекъл мандат, каже "трябва да закрием заседанието", и след това депутати казват, че той не отговорил и в закрито заседание, това означава само едно нещо. А иначе за съмненията, които се сервират от версиите на правоохранителните органи, цялото общество е потресено, защото те се разминават и това просто затвърждава ниското доверие към тези институции.

Бившият екоминистър отрече да е познавал представители на НАКЗТ преди да бъде сключено споразумението, ни кой не му ги е препоръчвал. Изключи възможността представители на агенцията да са влизали въоръжени в министерството. "Това е невъзможно. Забранено е, със сигурност не се е случвало", заяви той.

"Омерзен се чувствам. Включително и в личен план, заради опита да се използва моето име, по някакъв начин да се прехвърли тази институционална безотговорност или скриване на нещо с политическа отговорност в този точно период към мен", каза в заключение Борислав Сандов.