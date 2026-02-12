Подробности за кървата баня в "Подуяне"
Тежък криминален случай в София - баща намушка с нож сина си, дъщеря си и майка си в квартал "Подуяне" тази сутрин. 21-годишното момче е починало.
От брифинг на здравните власти стана ясно, че животът на 78-годишната жена е вън от опасност. Тя е оперирана в болница ИСУЛ и вече е контактна.
Жената е била наръгана с нож в областта на гърба, гърдите и корема, като е имала и голяма кръвозагуба. Възстановяването ѝ ще продължи поне седмица.
15-годишното момиче е транспортирано в много тежко състояние в болница "Пирогов". Към момента детето е в операционната, където специалистите се борят за живота му.
Съседите в блока разказват, че не са чули нищо. Мъжът е задържан от полицията.
