Катрин Тасева очаква втора рожба

Бившата национална състезателка по художествена гимнастика Катрин Тасева очаква второто си дете.

От вече изтекло стори в социалните мрежи се разбира, че до последния момент Тасева и партньорът ѝ - бизнесменът Станислав Сивков, не са знаели какъв ще е полът на бъдещия им наследник.

Празненството е било запазено в пълна дискретност, а емоционалният момент е разкрил, че семейството очаква момиче.

Бившата гимнастичка, която след края на спортната си кариера се отдаде на семейството и личните си проекти, рядко споделя детайли от семейния си живот.

Тасева и Сивков са заедно от около четири години. През юни 2023 г. Златното момиче стана майка за първи път. Тогава тя посрещна малкия Николай, припомня dir.bg.