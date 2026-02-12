НЗОК договори отстъпки за някои лекарства

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) прие проект на договор за отстъпки и за прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от Касата, който ще действа от 1 януари 2026 г. до приемане на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2026 г. Това каза пред журналисти след заседанието на надзорниците доц. Петко Стефановски, управител на НЗОК.

Фармацевтичните компании дават отстъпки от цената на лекарствата си, които НЗОК реимбурсира, за да се възстанови неин разход, който не е бил предварително заложен в бюджета ѝ за лекарства. Основният въпрос по време на няколко срещи с представителите на фармацевтичните компании беше това, че се намираме в условията на удължителен закон, който трябва да спазим, а в същото време има естествена индексация на цените, каза още той. По думите му типовият договор е готов, като той ще действа за срока на действие на удължителния закон за бюджета и срокът му ще се удължава автоматично, като ще бъде валиден до приемането на бюджет за тази година.

Продължават проверките за хоспитализирани пациенти, за които данни показват, че в същото време са били в игрални зали. В края на декември 2025 г. от НЗОК съобщиха, че започват проверки на отчетени болнични хоспитализации, при които по данни на Националната агенция за приходите пациенти са посещавали игрални зали и казина по време на болничния си престой. Предварителният анализ на данните за първото полугодие на 2025 г. показва над 22 000 регистрирани посещения в игрални зали, извършени от 3890 здравноосигурени лица, които по същото време са били отчетени като хоспитализирани.