МОК дисквалифицира украински спортист заради "възпоменателен" шлем

МОК дисквалифицира украински спортист заради "възпоменателен" шлем
Украинският външен министър отговори на решението на Неждународния олимпийски комитет (МОК) да дисквалифицира състезателя по скелетон Владислав Гераскевич. Андрий Сибига описа, в социалната мрежа Х, решението като "момент на срам“.

"МОК заплаши, прояви неуважение и дори поучаваше нашия състезател и други украинци как трябва да мълчат за "един от 130 конфликта в света“, заявява той.

Украинският състезател по скелетон бе изключен от Зимните олимпийски игри заради каската си, на която са изобразени украински спортисти, убити след руската инвазия.

Международният олимпийски комитет заяви в изявление: "След като му беше дадена последна възможност, скелетонистът Владислав Гераскевич от Украйна няма да може да стартира в състезанието на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 тази сутрин.“

МОК заяви, че той е отказал да се съобрази с техните насоки за изразяване на спортистите и че е отказал да предложи какъвто и да е компромис на последната среща с председателя на комитета Кърсти Ковънтри.

