Васил Терзиев: Ходил съм на „Петрохан“ и с моите деца

Кметът на София Васил Терзиев направи опит да се разграничи от скандала около Ивайло Калушев и случая "Петрохан", заявявайки, че не би направил дарения, ако е подозирал за престъпните дейности, в които е обвинена групата. Изявлението му идва на фона на течащото разследване за смъртта на трима души и данните на прокуратурата за блудствени действия с малолетни от страна на ръководството на организацията.

"Познавам ги от три-четири години. Аз съм един от дарителите и съм вярвал в каузата, която те са защитавали - опазване на българската гора. Ако съм имал каквито и да е било съмнения за тези неща, които се изговориха, не бих дарил", заяви Васил Терзиев пред журналисти днес.

Защитна линия и лични познанства

Терзиев потвърди позицията си от социалните мрежи, където по-рано призна личните си контакти с основните фигури в разследването – Иво, Дечо и Пламен. Въпреки че определя отношенията си с тях като дългогодишни, кметът настоява, че подкрепата му е била насочена изключително към екологичната дейност на групата, включително закупуването на електрически мотори за обходи в горите.

Градоначалникът подчерта, че името му фигурира сред дарителите на множество каузи, включително УМБАЛ "Пирогов" и инициативи за лечение на деца, опитвайки се да постави финансирането на организацията на Калушев в контекста на широката си благотворителна дейност.

"За мен дарителството не е да се подпомогне някой и после да търсиш дивидент. То е нагласа", допълни той.

Контраатака към службите

В опит да прехвърли фокуса от личната си преценка към институционалната отговорност, Терзиев постави въпроса за ролята на Министерството на вътрешните работи.

"След всички изнесени хипотези, питам къде е позицията на министъра на вътрешните работи", коментира кметът, визирайки липсата на предварителна информация от службите за дейността на организацията, която днес се описва от разследващите като структура с белези на секта.

Думите му повдигат въпроса за ефективността на службите, но не отговарят напълно на критиките относно провала на личния "дю дилиджънс" (проверка на фактите) от страна на публична фигура, финансирала хора, разследвани сега за тежки криминални престъпления.