Какво си казаха Желязков и Мелони

Премиерът Росен Желязков разговаря с италианския министър-председател Джорджа Мелони в Лиеж.

"Двамата обсъдиха темите за намаляване на бюрокрацията и засилване на енергийната сигурност чрез стабилизиране на цените на електроенергията, подобряване на свързаността на мрежите и оптимизация на системата за търговия с емисии.

Желязков и Мелони се обединиха около виждането, че Европейският съвет трябва да формулира ясни цели със срокове, така че до март да бъде изготвена пътна карта с краткосрочни мерки за повишаване на конкурентоспособността на ЕС, ефективното функциониране на вътрешния пазар и разширяване на достъпа на европейското производство до световните пазари.

Премиерът Желязков и италианският министър-председател Джорджа Мелони разговаряха и за засилване на сътрудничеството в отбранителната сфера между двете държави."

#Росен Желязков

