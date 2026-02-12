Какво си казаха Желязков и Мелони
Премиерът Росен Желязков разговаря с италианския министър-председател Джорджа Мелони в Лиеж.
"Двамата обсъдиха темите за намаляване на бюрокрацията и засилване на енергийната сигурност чрез стабилизиране на цените на електроенергията, подобряване на свързаността на мрежите и оптимизация на системата за търговия с емисии.
Желязков и Мелони се обединиха около виждането, че Европейският съвет трябва да формулира ясни цели със срокове, така че до март да бъде изготвена пътна карта с краткосрочни мерки за повишаване на конкурентоспособността на ЕС, ефективното функциониране на вътрешния пазар и разширяване на достъпа на европейското производство до световните пазари.
Премиерът Желязков и италианският министър-председател Джорджа Мелони разговаряха и за засилване на сътрудничеството в отбранителната сфера между двете държави."
Още по темата:
- » Росен Желязков и генералният секретар на ОИСР представиха доклад за икономическото развитие на България за 2025 г.
- » Росен Желязков отговаря на депутати в разгара на правителствена криза
- » Премиерът Росен Желязков: Издигаме стратегическото партньорство със САЩ на още по-високо ниво