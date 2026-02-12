1600 евро за разходка на куче? Новата златна професия у нас

До скоро звучеше като градска легенда – хора да изкарват повече от офис служители, докато разхождат кучета или ги подстригват. Днес обявите говорят друго. Професията „гледач на кучета“ и „грумър“ вече не е временна работа за студенти, а оформящ се пазар със свои правила, изисквания и сериозна отговорност. Заплатите са от 1600 до над 2000 евро.

В близост до Мол Парадайс отвори чисто нов салон за домашни любимци с пет работни места, който търси професионален грумър, сочи проверка в jobs.bg. Условието е ясно – опитът е задължителен. Не става дума за любителско подстригване, а за работа с различни породи кучета и котки, познаване на специфични техники, консултиране на стопани и дори разпознаване на потенциални здравословни проблеми.

Грумърът вече не е просто „фризьор за кучета“, а специалист по визия и хигиена. От него се очаква внимание към детайла, работа в екип, комуникация с клиенти и поддържане на стерилна среда. Работодателят предлага конкурентно възнаграждение, бонуси и трудов договор. Пазарът очевидно се професионализира.

Паралелно с това бутикови хотели за животни в столицата търсят гледачи на кучета и котки на пълен работен ден. Изискванията звучат по-просто – любов към животните, отговорност, дисциплина и умения за работа в динамична среда. Но зад „игри и разходки“ стои сериозна ежедневна грижа: приемане на животни, хранене по график, почистване, наблюдение на поведението, реакция при здравословни проблеми.

Разликата между двете позиции е показателна. Грумърът е занаятчия със специализирани умения. Гледачът е човекът, който поема цялостната отговорност за животното в отсъствието на стопанина. И в двата случая обаче става дума за професия, която изисква повече от „обичам кучета“.

Бизнесът с домашни любимци расте. Все повече семейства пътуват, работят до късно, живеят динамично. Кучето и котката вече не са просто домашни любимци, а част от семейството – и за тях се търси професионална грижа.

В чужбина зя подобни позиции дават малко по-високи заплати. В България сумите са по-скромни, но тенденцията е ясна – секторът се разширява, а търсенето на квалифицирани хора расте.