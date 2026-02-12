Още експертизи по случая Петрохан: Няма барут само по ръцете на 15-годишния Алекс

Изготвени са част от назначените балистични експертизи по случая "Петрохан". Барутни частици има по дясната ръка на Дечо Василев и по дясната ръка на Пламен Статев, които по състав съответстват на състава на микрочастици, установени по цевите на трите оръжия, намерени до телата, съобщиха от прокуратурата днес.

Ръцете на Ивайло Иванов са силно окървавени, поради което е назначена допълнителна експертиза за наличие на барутни частици и по дрехите.

Две от гилзите, намерени на местопроизшествието, са изстреляни от открития до телата пистолет „Glock”.

Продължава работата и по установяване на периода на настъпване на смъртта на трите лица, открити в кемпер под връх Околчица. От първоначалния балистичен анализ се установява, че по ръцете на Ивайло Калушев има множество барутни частици. По ръцете на Николай Златков също са налични барутни частици, а по ръцете на малолетния Алекс липсват такива.

Смъртта на Пламен С. се дължи на огнестрелно нараняване на главата, причинено от изстрел от огнестрелно оръжие, калибър 9 мм, произведен от упор. Установено е опърляне на вежди, брада, без изгаряния на окосмената част на главата и без термични изгаряния на лицето, което е характерно при лица, предизвикващи пожар или възпламеняване на изтекло гориво, съобщиха още от прокуратурата.

Смъртта на Дечо В. е причинена от огнестрелно нараняване с 9-милиметрово оръжие от много близко разстояние. Установени са изгаряния на китките и дланите, които вероятно са получени при възпламеняване на запалителна течност, покриваща ръцете. Констатираното огнестрелно нараняване, причинило смъртта, е възможно да бъде причинено и със собствена ръка на пострадалия, показва експертизата.

Предстои назначаване на графологична експертиза на иззети от хижата веществени доказателства, включително на писмени бележки за „духовно пречистване и сексуални практики“.

Провеждат се разпити на свидетели, с оглед изясняване дейността на членовете на организацията, на получени дарения към физически и към юридически лица с нестопанска цел.

Прокуратурата: Свидетел разказва за сексуални контакти

По досъдебното производство за случая Петрохан са налице свидетелски показания за сексуални контакти с малолетни и непълнолетни лица, пише още в съобщението до медиите.

От събраните до момента показания се установява, че в затворената общност са били практикувани задължителни медитации, включващи визуализации, мантри и други подобни практики. Потвърждават се данните за трайно присъствие на малолетни и непълнолетни, както в имот в Мексико, така и на различни населени места в България. В показания на свидетел се съдържат твърдения за осъществени сексуални контакти на възрастен мъж с непълнолетни и малолетни лица от мъжки пол, съобщава прокуратурата.