Йотова: Разчитам Гюров да представи състав на кабинет без политически натиск

Спрях се на кандидатурата на Андрей Гюров, тъй като единствено той подава оставка като подуправител на БНБ, отпадат съмненията за конфликт на интереси, не подлагам представителите на БНБ, Сметната палата и институцията омбудсмана на съмнения за политическа обвързаност. Очаквам провеждане на честни и добре подготвени избори, както и споделена отговорност между служебния кабинет и НС за решаване на важните въпроси за страната. Така президентът Илияна Йотова обясни своя избор на Андрей Гюров за служебен премиер.



Днес президентът Илияна Йотова официално връчи връчи мандата за съставяне на служебно правителство на подуправителя на БНБ. Държавният глава му даде срок от една седмица за изпълнение.

"Промените в Конституцията оставиха без избор президентската институция, а целта беше да се орежат правомощията ѝ, в разрез на европейското право за разделение на властите и взаимния им контрол. Така всеки кандидат за служебен премиер беше предварително избран от политическо мнозинство. Промените в Конституцията доведоха до крайна поляризация по отношение на кандидатите. Вместо най-подходящият за поста, изборът е дали да бъде от статуквото или от опозицията", допълни тя.

Дотук се стигна, след като петима души от така наречената „домова книга” дадоха своето съгласие да заемат поста служебен премиер, а на 11 февруари Йотова посочи именно Гюров.

От него се очаква да представи списък с министри, които да бъдат назначени, за да може служебното правителство да заработи.

Според Йотова разговорите с партиите са очертали дневния ред на служебния кабинет. ''Сред основните приоритети са стабилизиране на финансите на дръжавата при безевров бюджет, незабавни мерки за контрол върху цените, регулиране на цените на електроенергията, бързи мерки за най-уязвимите, разрешаване на случая "Петрохан", изпълняване на ангажиментите към нашите партньори, както и защита на интересите на България в международен план. Разчитам Гюров да представи състав на кабинет без политически натиск и да поеме отговорността като премиер за министрите, които ще предложи - те няма да са мой избор", категоричен бе президентът.

Андрей Гюров прие възложената му задача да състави служебен кабинет, като подчерта, че ситуацията е необичайна, но приема доверието с чувство за отговорност. Той заяви, че основният му приоритет ще бъдат честни избори, възстановяване на доверието в институциите и спокойна работа без излишна истерия. Гюров посочи, че ще събере екип от експерти с опит и обществен авторитет, които няма да се изявяват с политически позиции или агресивно поведение.

След срещата с президента той уточни, че все още не е готов с имената на министрите, но разговорите предстоят и ще се проведат в кратки срокове. Сред ключовите задачи ще бъдат подготовката на честни избори, изготвянето на удължителен бюджет и осигуряването на плавен преход към редовно правителство. Гюров подчерта, че кабинетът ще бъде независим от партии, без „подставени лица“, а вътрешният министър трябва да бъде професионалист от системата с безспорна репутация.