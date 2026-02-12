Гюров не каза категорично „не“ за Рашков: Всички възможности са на масата
Бъдещият служебен премиер Андрей Гюров не каза категорично „не“ за това дали Бойко Рашков ще оглави вътрешното министерство в служебния кабинет, който предстои да състави.
„Всички възможности са на масата за вътрешен министър знам. Трябва да е човек, който от ден едно може да влезе в министерството, за да работи за честни избори“, заяви той и призна, че възможностите не са много.
Още по темата:
- » ИТН: Андрей Гюров няма юридическо право да стане служебен премиер
- » Кой е Андрей Гюров - от университета, през БНБ до избора за служебен премиер
- » Михайлов след посочването на Гюров за кандидат за премиер: Стъпка към по-честни избори
Коментирай
Най-четено от Политика
Костадинов защити промените в ИК, атакува Румен Радев11:40 07.02.2026 | Политика
Терзиев поиска оставката на директора на „Столичен автотранспорт“ ЕАД16:14 10.02.2026 | Политика
Последно от Политика