Гюров не каза категорично „не“ за Рашков: Всички възможности са на масата

Бъдещият служебен премиер Андрей Гюров не каза категорично „не“ за това дали Бойко Рашков ще оглави вътрешното министерство в служебния кабинет, който предстои да състави.

„Всички възможности са на масата за вътрешен министър знам. Трябва да е човек, който от ден едно може да влезе в министерството, за да работи за честни избори“, заяви той и призна, че възможностите не са много.