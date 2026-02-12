Банички с оризови кори – леки, вкусни и бързи
В съвременната кухня по-често се търсят рецепти, които съчетават лекарството, бързо приготвяне и отличен вкус. Баничките с оризови кори са именно такова решение – модерна интерпретация на традиционната българска баничка, но с по-фина текстура и по-леко усещане. Те са подходящи за закуска, така и за следобедна закуска или леко основно ястие.
Какво представляват оризовите кори?
Оризовите кори са тънки, почти прозрачни листа, приготвени от оризово брашно и вода. Те са добре познати в азиатската кухня, но всички по-често намират място и в европейските рецепти. Предимствата им са няколко:
Без глутен
Лесни за работа
Не изисква дълго печене
Стават приятно хрупкави отвън и меки отвътре
При леко навлажняване с вода, те омекват и стават гъвкави, които са идеални за оформяне на малки банички.
Класическа рецепта с яйца и сирене
Необходими продукти:
10–12 оризови кори
2 яйца
200 г натрошено бяло сирене
2–3 с.л. кисело мляко (по желание)
1 с.л. олио или разтопено масло
Начин на приготвяне:
Подготовка на плънката
В купа смесете яйцата, натрошеното сирене и киселото мляко за получаване на хомогенна смес.
Омекотяване на корите
Потапяйте всяка оризова кора за 5–10 секунди в хладка вода, докато стане гъвкава, но не прекалено мека.
Оформете
Сложете кората върху равна повърхност, сложете лъжица от плънката в центъра и го сгънете като или навийте на руло.
Печене
Подредете баничките в тава, намазана с малко мазнина. Намажете ги леко отгоре и печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 15–20 минути, докато придобиете златист цвят.
Предимства на баничките с оризови кори
По-леки за храносмилане – липсва тежкото тесто.
Бързи за приготвяне – не се меси и не се разточва.
Гъвкавост при били плънките – могат да бъдат солени или сладки.
Подходящи за хора с непоносимост към глутен.
Вариации на плънката
Едно от големите предложения на този рецепта е възможност за разнообразие:
Спанак и сирене
Гъби и кашкавал
Извара с мед и стафиди
Зеленчукова плънка с тиквички и моркови
Може да ги приготвите и в тиган с малко мазнина за още по-бърз вариант.
Баничките с оризови кори са отличен пример как традицията може да бъде адаптирана към по-здравословен и динамичен начин на живот. Те са леки, вкусни и се приготвят за минути – идеални за забързаното ежедневие, без компромис с вкуса. Независимо дали предпочитате класическата комбинация със сирене или експериментирате с нови плънки, този вариант на баничка със сигурност ще намерите място във вашето меню.