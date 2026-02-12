Двойни стандарти на Олимпиадата? Украинците не могат да отдават почит, докато други са позволени

Украинският състезател по шорттрек Олег Хандей съобщи на 11 февруари, че му е забранено да носи персонализирания си шлем на Зимните олимпийски игри в Милано, защото върху него е изписан ред от украинска поезия. Според него това го прави трети украински спортист, на когото шлемът е забранен с аргумента за предполагаема „политизация“.

Хандей обясни, че Международният съюз по кънки на лед го е уведомил само няколко дни преди началото на игрите, че шлемът му не е преминал проверката. Официалните лица определили надписа като „политически лозунг“. Шлемът носи цитат на известната украинска поетеса Лина Костенко: „Където има героизъм, няма окончателно поражение“. Хандей заявил, че е опитал да обясни, че думите са мотивиращи и лични, а не политически или свързани с война, но аргументите му били отхвърлени.

Той подчерта, че поезията няма политическо послание и не съдържа никакви препратки към война, добавяйки, че изразява ценности, които уважава и следва. Според Хандей официалните лица ясно му казали, че продължаването на оспорването на решението няма да промени изхода.

Международният олимпийски комитет вече е наложил подобни забрани на двама други украински спортисти на Игрите тази година. Фристайл скиорката Катерина Коцар била уведомена, че не може да носи шлем с надписа „Бъдете смели като украинците“, а скелетон състезателят Владислав Хераскевич не можа да използва шлем, отдаващ почит на украински спортисти, загинали по време на пълномащабното нахлуване на Русия.

Хераскевич публично осъди позицията на МОК, обвинявайки организацията в двойни стандарти. Той посочи случая с израелския състезател по скелетон Джаред Файърстоун, на когото било позволено да участва на откриването на Олимпиадата с кипа, върху която били изписани имената на 11 израелски спортисти и треньори, загинали на Олимпиадата в Мюнхен през 1972 г. Хераскевич се запита защо отдаването на почит на украински спортисти, загинали във война, се третира по различен начин, като отбеляза, че правилата на МОК важат еднакво за церемонии, медални състезания и спортни обекти.

Подкрепа за украинските спортисти дойде и от началника на украинските въоръжени сили, Александър Сирски, който сподели изображение на шлема на Хераскевич в социалните мрежи с посланието: „Помненето не е нарушение“.

Случаят се развива на фона на войната на Русия срещу Украйна, която е отнела живота на стотици украински спортисти и треньори и е разрушила множество спортни обекти чрез ракетни и дронови удари. Докато на Русия и Беларус им е забранено да участват като национални отбори, отделни спортисти от двете страни все още могат да се състезават с т.нар. неутрален статус. Много от тези състезатели обаче имат доказани връзки с Кремъл или публично подкрепят войната.

Хандей заяви, че украинските спортисти продължават да са подложени на натиск и провокации от руските „неутрални“ участници, включително заплахи и опити за манипулация. Той изрази солидарност с позицията на Хераскевич и публичната критика към МОК, като изрази надежда, че съотборникът му няма да се откаже.

„Докато продължаваме да устояваме, имаме шанс да победим“, каза Хандей.