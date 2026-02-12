Майка, оставила сина си на Лама Иво: Синът ми каза, че е насилен, но не повярвах. Спонсорирах проекта. Децата там са "прерожденци"

София Андреева, майката, оставила детето си на отглеждане на Ивайло Калушев, направи шокиращи разкрития в подкаста "Дневен ред" пред журналистките Миролюба Бенатова и Генка Шикерова.

Жената, заяви, че е спонсорирала школата му и че никога не е повярвала на твърденията на сина си за упражнено сексуално насилие върху него.

Тя подчертава, че категорично синът ѝ е моралният убиец на Калушев и останалите мъже и момчета в групата му. Причината - след като се завръща в България след 4 години в Мексико с Калушев, синът ѝ Валери подава сигнали срещу него и го обвинява в сексуален контакт с непълнолетен - в случая с него.

Майката не вярва до ден-днешен на сина си, защото го смята за "малко митолог" и човек, който е възможно да преиначава реалността. София Андреева описва Иво Калушев и останалите, които бяха намерени мъртви в хижа "Петрохан", като изключително духовно извисени.

"Няма как Иво да го е насилвал сексуално, защото при еякулация енергията на мъжа отива надолу. Силата и енергията трябва да минат през фонтанелата и да отидат нагоре, Иво беше наясно с това", обяви Андреева в живото предаване, излъчвано в Youtube, а разказът ѝ буквално остави безмълвни водещите.

„Аз лично заведох сина си Валери при Иво, защото беше зависим от пушенето на марихуана. Заведох го, за да се откъсне от заобикалящата го среда и да се откъсне от пороците. Той не беше прочел до този момент една книга в живота си. Замина да живее с Иво в Мексико, прекара там 4 години", разказва Андреева.

На въпрос колко пъти е виждала детето си за този период, тя признава, че го е виждала едва 3-4 пъти. Запитана от журналистките дали синът ѝ ѝ е липсвал през това време тя казва: "Не, изобщо".

„Прибра се и мълчеше. Чак след около 6 месеца в някакъв момент започна да ми говори, че е имало сексуално насилие върху него, но нито за миг не му повярвах", казва Андреева.

Според нея обвиненията на сина ѝ били от завист и разочарование, тъй като в Мексико се появило друго дете, което приковало вниманието на Калушев.

Става дума за мъртвия вече Ники Златков, който тогава бил малък. Неговата майка Ралица лично го води и оставя на Калушев. По думите на Андреева Николай бил по-духовният от Валери и Калушев го смятал за "прерожденец", както и за човекът, който ще продължи делото на ламата.

Това вбесило нейния син Валери и според майката именно ревността го накарала да се върне огорчен на родна земя.

Андреева признава още, че е подпомагала със солидни суми проекта на Калушев, целия му алтернативен начин на живот и духовните линии, които следва. Тя твърди, че именно заради дадените от нея суми той не е отстранил сина ѝ по-рано, а го е търпял в Мексико 4 години, въпреки трудния му характер. В същото време жената разказва, че Калушев не е материален човек и не би се възползвал от парите на някого.

Според разказа на майката в групата съществувала идея за приемственост, свързана с тибетския будизъм. Тя твърди, че децата, които Калушев отглеждал и обучавал, били възприемани като „прерожденци“, макар самият той никога да не ги наричал с конкретно тази дума публично. Но не всички деца, а само онези, у които усети мощна енергия и потенциал.

Жената разкрива още един факт и важен детайл, който хвърля светлина защо Калушев, 23-годишният Ники Златков и 15-годишният Алекс Макулев бяха открити на връх Околчица, а не в Петрохан, ако хипотетично се касае убийството на младежите и самоубийство на Калушев. Майката разясни, че Алекс и Ники били "по-висшестоящи" от възрастните мъже, намерени в хижата. По думите ѝ, буквално останалите членове на групата правели път на детето и младежа и им се кланяли, тъй като следвали инструкциите на Калушев, че те са най-високо в йерархията на групата, след самия него.

София Андреева призна , че в хижата край „Петрохан“ са идвали на проверки експерти от различни институции, включително инспектори на ДАНС и Държавна агенция закрила на детето, както и разследващи полицаи.

Съмненията на властите за педофилия в групата са станали причина мъжете да изпаднат в депресия. "Станаха вяли, сякаш не бяха те. По принцип бяха много енергични и силни, изведнъж рухнаха", признава Андреева.

„Не знам защо са мъртви. Мога само да кажа, че им беше много тежко. Те искаха да помагат на света. Това беше морално убийство. Убийство, за което е виновен моят син“, казва тя, като допълва, че последно ги видяла силно демотивирани и подтиснати, без желание за нищо.

В края на разговора Андреева заявява, че не се страхува да застане пред камерата, дори това да доведе до разрив в семейството ѝ. Тя признава, че мъжът ѝ никога не е одобрявал този уклон към будизма и групата на Калушев. Жената споделя, че цял живот е криела от съпруга си, че дава пари на лама Иво и че поддържа контакт с него. Андреева не скрива, че не е работила и е боравила свободно с банковата сметка на мъжа си, в която е имало немалко пари.