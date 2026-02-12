Зеленски отхвърли спекулациите за избори и свърза мирния процес с присъединяването на Украйна към ЕС

Президентът на Украйна Володимир Зеленски няма намерение да обявява президентски избори или референдум за възможно мирно споразумение с Русия на 24 февруари, четвъртата годишнина от началото на пълномащабната инвазия, съобщи източник от президентската администрация на 11 февруари. Това уточнение последва публикация на Financial Times, според която Киев обмислял провеждането на двата вота през пролетта и обявяването им на датата на годишнината.

На въпрос дали се очаква обявяване на 24 февруари, източникът отговори, че това не е планирано, като подчерта, че без гарантирана сигурност такива политически стъпки не са възможни. Въпреки това публикацията подхрани спекулации, че Украйна може да е под нарастващ натиск от Вашингтон да ускори вътрешнополитическите процеси във връзка с потенциални мирни преговори. Представители на администрацията отхвърлиха това твърдение, настоявайки, че решенията ще се определят от сигурността, а не от външни срокове.

Представителите на президента отбелязаха, че избори не могат да се обсъждат реалистично, докато ежедневните атаки на Русия продължават. Те уточниха, че няма принципно противопоставяне срещу провеждането на избори, но те трябва да се проведат при гарантирана безопасност.

По-късно в същия ден Зеленски заяви, че е научил за предполагаемия план за обявяване на изборите от статията на Financial Times. Той определи използването на 24 февруари, дата, маркираща началото на инвазията, за политически обсъждания у дома като неподходящо. Президентът подчерта, че избори ще се разглеждат само когато са осигурени всички необходими гаранции за сигурност, определяйки това като основен въпрос на безопасността.

Зеленски потвърди, че темата за изборите е била спомената от Съединените щати, но отбеляза, че Вашингтон не е изисквал Украйна да провежда избори преди постигането на примирие. Той добави, че САЩ не заплашват да спрат гаранциите за сигурност поради времето на изборите, като подчерта, че изборите не се обвързват с такива гаранции.

В отделни изказвания на 11 февруари Зеленски заяви, че Европейският съюз трябва да предостави на Украйна конкретна дата за присъединяване към блока. Това се случи ден след като говорител на Европейската комисия заяви, че усилията на Украйна за присъединяване се разглеждат като част от по-широкия мирен процес, като се избягват конкретни срокове. На същия ден Politico съобщи, че ЕС изготвя план, който би позволил на Украйна да се присъедини още през 2027 г., макар първоначално без пълни права на членство.

Зеленски посочи, че Украйна ще направи всичко необходимо, за да бъде технически готова за присъединяване през 2027 г. и да изпълни ключовите стъпки. Той подчерта, че освен техническата готовност, е необходима ясно определена дата, като аргументира, че без такава Русия ще се опита да попречи на процеса. Зеленски добави, че няма да подпише мирно споразумение с участието на САЩ, Русия и Европа, ако то не включва конкретна времева рамка за членството на Украйна в ЕС.

Според него фиксираната дата за присъединяване би функционирала като гаранция за сигурността на Украйна. Той уточни, че подписът му върху всеобхватен план за прекратяване на войната ще бъде обвързан с уверения, че украинците ще получат ясно и обвързващо потвърждение за членството си в ЕС.

В края на януари Зеленски публично обяви 2027 г. като целева година за присъединяване към ЕС. Предложението срещна съпротива от някои държави членки, както сред тези, които подкрепят Украйна, така и сред тези, които са скептични към европейския й път. Унгарският премиер Виктор Орбан беше особено критичен, определяйки идеята за приемането на Украйна до 2027 г. като открито обявяване на война срещу Унгария и повтори дългогодишната си опозиция към членството на Украйна в ЕС.

Германският канцлер Фридрих Мерц, въпреки че подкрепя европейските амбиции на Украйна, също заяви, че датата 2027 г. е нереалистична. Украйна официално кандидатства за членство в ЕС през февруари 2022 г., няколко дни след инвазията на Русия. Страната получи статут на кандидат по-късно същата година, а преговорите за присъединяване официално започнаха през 2024 г. Въпреки това обсъждането на конкретни разговори за членство все още не е започнало, като Унгария използва вето, за да блокира по-нататъшния напредък.