Баща закла синовете си в София

Мъж е намушкал трима души в столичния квартал „Подуяне“, съобщи bTV. От Спешна помощ потвърдиха за такъв сигнал и са изпратили три линейки на място.

Според информацията 21-годишно момче е починало, 15-годишен е с множество прободни рани, а 78-годишна жена е с порезни и прободни рани на корема и гърдите.

15-годишното момче е откарано към „Пирогов“, а жената – към ИСУЛ.

Задържан е 44-годишен мъж, който се предполага, че е баща на децата. Той е с порезна рана на ръката – вероятно се е самонаранил, докато е нанасял ударите.