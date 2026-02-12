Измамници източват сметки по телефона с обаждане за Revolut

Опити за източване на банкови сметки правят с обаждане по телефона, разказва читател на "Труд". Измамници искат да отворите линк, който изпращат на мобилния телефон, както и данни от личната карта.

Всичко започва с безобидно обаждане по мобилното приложение Viber. На телефона се изписва, че търсят от централата на "Revolut". Много българи използват "Revolut" и имат сметка с пари там заради по-ниските такси и предлаганите финансови услуги. Това е британска финансово-технологична компания, базирана в Лондон, която предоставя иновативни дигитални финансови услуги.

Потърпевшият няма сметка в "Revolut" и затова сравнително лесно разбира, че става въпрос за измама. Но хора, които имат сметка, биха се подлъгали, ако се обадят от централата на банката. Човекът, който сигнализира за измамата, не е вдигнал обаждането по Viber, но решава да проведе разговор чрез съобщения в това приложение, за да разбере за какво става въпрос.

Създават усещане за спешност

На въпроса "Пишете за какво става въпрос" получава отговор, че го търси "Зак от централата на Revolut". Той обяснява, че причината за обаждането е, че акаунтът на човека в "Revolut" ще бъде ограничен още същия ден, защото не е активирал карта за еднократна употреба.

Това е най-използваният трик от измамници, които искат да се доберат до лични данни, обясняват експерти по киберсигурност. Създават усещане у жертвите за спешност, че трябва да направят нещо бързо, веднага, иначе ще има неблагоприятни последици. В случая това е ограничаване на акаунта на човека в "Revolut", което ще стане още същия ден.

В чата по Viber, както сам се нарича "Зак от централата на Revolut", иска от жертвата да потвърди самоличността си и пита дали носи личната си карта. За целта в чата задава въпроса "В момента имате личната си карта със себе си". Това е втори признак, че става въпрос за измама. Обикновено измамниците не знаят добре български.

Искат да отворите линк

В конкретния случай жертвата на опита за измама задава въпроса каква е тази карта за еднократна употреба в "Revolut". При което получава отговор, че това не е физическа карта, не е дигитална карта, но е добавена в приложението. След което "Зак от централата на Revolut" изпраща линк на мобилния телефон, който иска да отворите и да въведете данни от личната си карта.

Експертите съветват такива линкове въобще да не бъдат отваряни. Дори да не въведете данни от личната си карта, самото отваряне на линка може да има негативни последици за сигурността на телефона. Подобни схеми за измама използват, като се представят от различни институции, например банкови или държавни.

Обаждат се от Пакистан

Измамниците, които се представят, че са от централата на "Revolut", звънят от Пакистан. Телефонният номер на обаждащия се започва с +92, а на екрана на телефона се изписва "Revolut Headquarter", но експерти казват, че всеки може да си сложи такова име във Viber.

Представители на "Revolut" никога не звънят по Viber, особено не от Пакистан. Целта на измамниците е да накарат жертвата да даде лични данни, кодове за достъп или да инсталира зловреден софтуер на телефона си.

Ако получите подобно обаждане, най-добре въобще не отговаряйте, не споделяйте никакви данни. Много е важно да не натискате никакви линкове. Добре е да блокирате номера, за да не ви притесняват повече, и да докладвате обаждането като спам.

Revolut има вградена защита

През януари 2026 г. компанията въведе функция, която засича активни телефонни разговори и предупреждава потребителя с червен банер, ако обаждането не е от легитимен номер на "Revolut", съобщи експертът по киберсигурност Любомир Тулев в ефира на NOVA.

"Всички потребители могат да забележат, че ако са отворили приложението Revolut и в същото време получат обаждане, в горната част на екрана излиза червено съобщение, че Revolut в момента не ви звъни. Приложението засича, че има активен телефонен разговор, и ясно показва 'Не сме ние'," обясни Тулев.

В България над един милион човека са клиенти на "Revolut", а сред причините за това са както по-ниските такси, така и възможността за инвестиции във финансови инструменти през приложението на компанията.

Измами с билети за културни събития

В социалните мрежи има разрастваща се и добре координирана схема за измами с билети за концерти, спортни срещи и културни прояви, предупреждават засегнати потребители. Злоупотребите се извършват най-често в големи групи във Фейсбук за покупко-продажба на билети.

Потърпевши твърдят, че става въпрос за предварително подготвена схема с участието на няколко души, които оперират чрез множество фалшиви профили. Те публикуват обяви или отговарят на такива с предложения за билети за силно търсени събития - именно онези, за които местата в официалните канали са почти или напълно изчерпани.

Механизмът на измамата започва с публикации, в които се търсят билети. Подобни постове бързо биват "захранени" с коментари от различни профили, създаващи илюзия за активно и разнообразно предлагане. Тези коментари служат като примамка, чиято цел е да провокира интерес и доверие у потенциалните купувачи.

Често предлагат билети за скъпи сектори на необичайно ниски цени, което допълнително подтиква хората да реагират прибързано. Една от потърпевшите разказва, че след като е превела пари за два билета, "продавачката" е поискала допълнително по 50 лева на билет, като обяснила това със "смяна на име". След отказ и настояване за възстановяване на сумата, купувачката била незабавно блокирана.

ГДБОП получава десетки сигнала дневно

Ежедневно в ГДБОП постъпват между 50 и 70 сигнала от граждани и фирми. Сред най-честите оплаквания са измами при онлайн пазаруване, фишинг атаки, подвеждащи обаждания от "банкови служители" и измами при продажба на стоки втора употреба, съобщи наскоро старши комисар Владимир Димитров, директор на "Киберпрестъпност" към ГДБОП.

Хакерските атаки идват както от България, така и от чужбина - често от държави в Африка и Азия. Особено активни измамниците били при онлайн пазаруване, фалшиви обяви за наем на вили и къщи за празници, подмяна на IBAN в комуникацията между фирми и сключване на договори за превод на пари. Има и обаждания от фалшива "банкова поддръжка", както и измами в сайтове за продажба на вещи втора употреба.

Най-скъпият вид измама, която ГДБОП разследва, е подмяната на банкови сметки при фирмена кореспонденция. Само за последните месеци на миналата година 60 български компании са докладвали загуби за над 8 милиона евро.

Измами свързани с еврото

Сред популярните в момента измами са тези, свързани с еврото. На имейл потребители получили съобщения, в които се сочи, че при "миграция на системите към евро" е възникнал технически проблем, довел до дублиране на плащане от клиента. Измамниците уверяват, че за да бъде възстановена "излишно преведената сума", е необходимо да се подаде заявка чрез посочен фалшив линк.

Сред измамите доскоро бяха популярни и фишинг атаките за получаване на суми от наследство от богати принцове или принцеси, а целта е кражба на лична и финансова информация. Не са малко и случаите за участие в инвестиции, които ще донесат огромни печалби.

Само преди дни в Румъния започна разследване, след като местна бизнесдама е била излъгана да преведе 2,5 милиона долара на нигериец, представял се за "престолонаследник на Дубай". Тя била убедена да инвестира заедно с "престолонаследника на Дубай" в хуманитарна фондация. За да преведе огромната сума, румънката изтеглила банкови заеми, за които заложила къщата си, както и взела финансови ресурси на компанията си.

При съмнение или вече осъществена измама гражданите е добре незабавно да сигнализират в ГДБОП, да уведомят обслужващата ги банка и да докладват фалшивите профили в социалната мрежа, за да се ограничи рискът от нови случаи.