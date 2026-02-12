Само една българка в действие днес на Милано-Кортина 2026

Българското участие на зимните Игри Милано-Кортина 2026 днес ще бъде сведено до едно име - Калина Недялкова. Националката по ски-бягане е единственият представител на страната, който ще застане на старт в четвъртъчната програма. Тя ще се включи в интервалния старт на 10 километра свободен стил в Тезеро, където конкуренцията е сериозна - 111 състезателки са заявени в дисциплината. Недялкова ще тръгне по трасето с номер 83 в 14:31.30 часа.

24-годишната българка излиза срещу елита в дисциплината, в която всяка секунда може да се окаже решаваща. Интервалният старт не оставя място за тактически игри - темпото и издръжливостта ще бъдат ключът към добро класиране. За българския лагер това е важен ден в програмата на Игрите.

В същото време ски-скачачът Владимир Зографски ще направи първа официална тренировка на голямата шанца в Предацо след 21:00 часа. За него основното състезание предстои в събота, но днешните скокове ще бъдат решаващи за адаптацията към съоръжението и усещането за скорост и траектория.

Олимпийската програма в четвъртък е наситена - ще бъдат разпределени осем комплекта медали. Отличия ще се разиграят в супергигантския слалом при жените в алпийските ски, в бабуните при мъжете във фрийстайла, в сноубордкроса за мъже, в бързото пързаляне с кънки на 5000 метра за жени, в отборната щафета на шейнички, в халфпайпа при жените в сноуборда, както и в шорттрека на 500 метра за жени и на 1000 метра за мъже.

Освен битките за медали, програмата включва стартове в скелетона при мъжете, както и мачове от турнирите по хокей на лед и кърлинг при мъжете и жените. Денят обещава висока скорост, напрежение и нови олимпийски шампиони.