Митко Трайков: Пияните полицаи зад волана се прикриват

Служебната карта на служителите в МВР често действа като "пропуск" за избягване на проверки за алкохол и наркотици на пътя. Това заяви пътният експерт и собственик на автошкола Митко Трайков, цитиран от bTV. Коментарът му идва след поредния инцидент с участието на служител на реда, който стана достояние на обществото единствено благодарение на гражданска активност в социалните мрежи.

Според Трайков практиката на "колегиалност" е дълбоко вкоренена в системата.

"В повечето случаи, ако полицай бъде спрян от колеги, до тестване за алкохол изобщо не се стига, когато си покаже служебната карта. Същото се отнася и за тестовете за наркотици", категоричен бе експертът.

Скритите инциденти

Трайков подчерта, че случаите, при които униформени предизвикват катастрофи след употреба на алкохол, не са изключение. Проблемът се задълбочава от факта, че тези инциденти често се прикриват вътрешно в системата на МВР и не стигат до официалните сводки, освен ако не бъдат заснети и разпространени от граждани. Това създава усещане за безнаказаност и липса на прозрачност в работата на институцията.

Необходими са драконовски мерки

Въпреки завишените санкции за шофиране в нетрезво състояние, експертът смята, че те не са достатъчни за справяне с рецидивистите. Той предлага по-радикален подход – доживотно отнемане на свидетелството за управление за шофьори, които системно нарушават закона по този параграф, независимо дали носят униформа или не.

Държавата трябва да инвестира в обучение

Освен санкции, Трайков акцентира и върху нуждата от превенция и по-качествено обучение. Той припомни идеята за изграждане на специализирани полигони за симулация на тежки пътни условия и използване на симулационни очила, които възпроизвеждат ефекта на алкохола върху реакциите.

"Според него това са добри мерки, но в тях трябва да инвестира държавата, защото не са по възможностите на школите и инструкторите", допълват от bTV.