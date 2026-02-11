"Стига трупове, стига лъжи!": Протест пред МВР поиска оставките на Митов и Сарафов

Тази вечер се провежда протест пред Министерството на вътрешните работи заради неяснотите по случая "Петрохан-Околчица".

Събралото се множество настоява за оставката на ръководството на МВР и прокуратурата.

Протестът се провежда под лозунга "Стига трупове, стига лъжи" и е организиран от гражданското движение "БОЕЦ".

Според недоволството институциите не са дали ясни и убедителни отговори за трагедията на Петрохан, а общественото напрежение продължава да расте.

Искането е за независимо и задълбочено разследване, което да установи истината за смъртните случаи. Основните въпросителни са дали наистина става въпрос за две убийства и последвало самоубийство, както обясниха от МВР.

Протестиращите настояват и за оставката на главния секретар на МВР.

Полицейското присъствие е засилено.

От "БОЕЦ" разпръснаха черни чували пред сградата на МВР, символизиращи чували с трупове.

На 2 февруари бяха открити три простреляни тела в района на хижа "Петрохан". Впоследствие бяха обявени за издирване още трима, всички свързани с неправителствена организация и обитаващи хижата.

Няколко дни по-късно издирваните също бяха открити простреляни в района на връх Околчица, напомнят от тв Bulgaria ON AIR.







