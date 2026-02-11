Разкриха колко от пророчествата в Библията са се сбъднали

Векове преди раждането му, Старият завет предсказал стотици пророчества за Исус, всяко едно от които се изпълнило според Новия завет.

Тези предсказания отдавна повдигат въпроси сред учените за това как един човек би могъл случайно да съвпадне толкова много специфични детайли.

Математикът Питър У. Стоунър разглежда този въпрос в книгата си от 1960 г. "Науката говори", като изчислява вероятността един човек от първи век да изпълни само 48 от тези пророчества случайно.

Резултатът беше потресаващ: едно на 10, последвано от 157 нули, число толкова огромно, че далеч надвишава общия брой електрони в наблюдаемата вселена.

За да улесни разбирането на математиката, Стоунър започна с осем ключови пророчества, включително това да бъде роден във Витлеем, да е потомък на Давид и да извършва чудеса.

Използвайки проста вероятност, умножавайки шанса всяко пророчество да се случи случайно, той установи, че дори изпълнението на тези осем само по случайност е около едно на 100 милиона.

Разширявайки изчислението до всичките 48 пророчества, вероятността се сви до нива, почти невъзможни за представяне. Стоунър илюстрира това с аналогия от реалния свят, като например покриване на щата Тексас с дълбочина от два фута (60 см) със сребърни долари, маркиране на една монета и опит за избиране на тази монета със завързани очи - подвиг, приблизително толкова вероятен, колкото един човек да изпълни всичките осем пророчества случайно.

През 2025 г. изследователите Уил Бест и Робин Ловгрен от университета Белмонт преразгледаха работата на Стоунър, потвърждавайки, че дори при много консервативни предположения вероятността един човек да изпълни тези пророчества случайно е "потресаващо ниска".

Те добавиха, че този анализ "подчертава забележителното съответствие между предсказаните характеристики и историческия запис на живота, смъртта и възкресението на Исус".

За много вярващи тези изчисления предоставят убедителни доказателства, че Исус от Назарет е изпълнение на пророчеството, а не случаен човек, който случайно отговаря на описанията.

Критиците отбелязват, че резултатите зависят от това кои пророчества са избрани и колко стриктно се тълкуват, но дори и при консервативни предположения, шансовете остават изключително малки.

Твърди се, че животът на Исус е изпълнил десетки от тези предсказания, сред най-поразителните е, че е роден във Витлеем (Михей 5:2), роден от девица (Исая 7:14), потомък на Авраам и Давид (Битие 12:3; 2 Царе 7:12–13) и е извършил чудотворно служение на изцеление (Исая 35:5–6).

Животът му също съответствал на пророчествата за страданието: той бил предаден от приятел, разпнат с прободени ръце и крака и погребан в гробницата на богат човек (Псалм 41:9; Псалм 22:16; Исая 53:9).

Дори събитията след смъртта му, като възкресението (Псалм 16:10) и възнесението на небето (Псалм 68:18), съответстват на древни предсказания.