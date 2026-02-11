Доц. Милен Любенов: Решението за избора на Андрей Гюров за служебен премиер е взето отдавна

Изборът на Андрей Гюров за служебен премиер беше очакван, тъй като възможностите пред президента бяха ограничени. Това каза в ефира на "Денят на живо" по NOVA NEWS политологът доц. Милен Любенов, след като днес стана ясен изборът на държавния глава Илияна Йотова за това кой ще оглави служебния кабинет.

Той коментира, че това решение няма как да се вземе в последния момент, то изисква подготовка. "Гюров е фигурата, която до голяма степен не можем да свържем по един или друг начин с досегашния модел на управление. Това решение не е взето сега, то е взето отдавна и е свързано със стратегията за участие на изборите, както на Румен Радев, така и от гледна точка на очакванията към изборния процес на определена част от политическите формации", заяви доц. Любенов.

"Не мисля, че изборът на Гюров може да бъде в някаква полза за ПП-ДБ, дори напротив. На практика сега всички формации - ГЕРБ, ДПС, ИТН, ще имат основание в хода на кампанията да атакуват служебното правителство и да обвиняват за едно или друго решение ПП-ДБ", допълни още той.

Политологът коментира още, че може да се очаква, че съставът на този служебен кабинет до голяма степен вече е готов. По думите му служебният министър на вътрешните работи трябва да е фигура с опит, която познава работата в Министерството. Доц. Милен Любенов заяви, че това не трябва да бъде човек от сегашното ръководство, защото то е с много ниска степен на доверие.

"Потенциален избор на Бойко Рашков за служебен министър на вътрешните работи ще поляризира прекалено много обстановката и цялата предизборна кампания ще протече в остра конфронтация", смята той.

"Не виждам основание и смисъл от кабинет, в който има представители на всички политически сили. Това е техническо правителство, то ще работи в рамките на два-три месеца до сформиране на следващо управление. Служебният кабинет трябва да създаде среда, в която да бъдат проведени честни парламентарни избори. Няма други стратегически задачи пред него, за да участват политически формации с видни техни представители", заяви политологът.

По отношение на ветото, което Илияна Йотова наложи върху промените в Изборния кодекс, засягащи гласуването в чужбина, доц. Любенов коментира, че това вето е било напълно очаквано. "Мисля, че това вето ще бъде уважено с промяната в ръководството на БСП. Вероятно те ще го подкрепят. Не бих се изненадал, ако ГЕРБ също подкрепи ветото", допълни той.







